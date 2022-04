Positif au Covid-19, Paul George va rater le play-in face aux Pelicans !

C’est une contamination qui tombe au pire moment. Alors que les Clippers reçoivent la nuit prochaine les Pelicans (04h00, beIN Sports 3) pour arracher la 8e place de la conférence Ouest, Paul George ne sera pas là.

L’arrière/ailier a ainsi été testé positif au Covid-19 et il doit donc être placé à l’isolement !

Pour Tyronn Lue et sa troupe, c’est un sacré coup dur car c’est la principale menace offensive de Los Angeles qui va manquer pour le match le plus important de la saison. C’est aussi un bel argument pour tous les détracteurs du play-in car Los Angeles risque d’être éliminé sur un match, avec cette absence de dernière minute, face à une équipe qui a pourtant gagné six matchs de moins en saison régulière : bilans de 42-40 et de 36-46…