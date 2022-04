La NBA répond aux critiques sur le « play-in »

Instauré durant les playoffs 2020, le système du « play-in » continue de diviser pour sa troisième édition. Si l’idée est extrêmement intéressante et atténue les envies de « tanking » des équipes du fond du classement, tout en incitant les équipes du milieu de tableau à se battre jusqu’au bout (comme les Spurs et les Pelicans cette saison), le fonctionnement n’est pas parfait et pose encore problème aux yeux de certains.

En effet, des critiques demeurent sur le sort des 7e et 8e à l’issue de la saison régulière, traditionnellement les deux dernières places qualificatives pour les playoffs. Pour beaucoup, ces équipes devraient être exemptées de « play-in » lorsqu’elles ont une avance suffisamment conséquente au classement sur les équipes classées 9e et 10e.

C’est notamment le cas des Wolves cette saison, qui ont terminé la saison régulière avec un bilan largement positif (46-36), mais qui se sont quand même retrouvés dans le même panier que les Pelicans et les Spurs (36-46 et 34-48). La ligue sait d’ailleurs qu’elle doit trouver un juste milieu puisque deux défaites de Minnesota les auraient envoyés en vacances alors qu’ils possédaient 10 et 12 victoires de plus que New Orleans et San Antonio…

Evan Wasch, vice-président chargé des opérations stratégiques de la NBA, et cerveau derrière l’idée du « play-in », évoquait justement ces potentiels changements discutés en interne, lors d’une conférence de presse Zoom avec des journalistes. « Je dirais que du point de vue de la direction de la NBA, le ‘play-in’ fonctionne très bien dans son format actuel. Bien sûr, nous écoutons les suggestions de certaines équipes, sur des ajustements que nous pourrions effectuer. Par exemple, que nous devrions remettre en place le système utilisé durant la bulle à Orlando. Le 9e et le 10e devaient être à un certain nombre de matches du 7e et 8e pour déclencher un système de ‘play-in’. »

La NBA raisonne par catégories

Avant les playoffs 2020, la ligue avait en effet tranché sur une fourchette de 4 matches : pour qu’un « play-in » soit déclenché entre le 8e et le 9e, les deux équipes devaient être séparées au classement par quatre victoires ou moins.

C’est la raison pour laquelle le Magic, qui avait terminé avec un bilan de 33-40, s’était qualifié à la 8e place à l’Est sans passer par un match de barrage face aux Wizards, 9e, qui avaient terminé avec 8 victoires de moins (25-47). À l’inverse, à l’Ouest, Blazers et Grizzlies s’étaient affrontés dans un « play-in » à élimination directe puisque leurs bilans étaient quasiment similaires (35-39 et 34-39).

Mais à en croire les propos d’Evan Wasch, le système du « play-in » ne devrait pas être bousculé pour l’heure. Si la ligue prend note des critiques et recommandations, elle semble satisfaite du fonctionnement actuel.

« Le principe même de ce système était de rendre la saison régulière plus compétitive » résume-t-il. « C’est pour cela qu’on divise en différentes catégories : il y a les quatre meilleures équipes qui s’octroient l’avantage du terrain, il y a les équipes classées 5 et 6, qui ont une place garantie en playoffs. Puis il y a le groupe du 7e et du 8e, dans lequel les équipes ont deux chances de se qualifier. Et bien sûr, il y a cette zone des 9e et 10e places, qui permet de se qualifier en remportant deux matches de suite. »

« Donc, quand on réfléchit à des changements, il faut se demander si cela est bénéfique pour chaque zone du classement. Si on élargit le fonctionnement, cela ouvre la porte à des situations dans lesquelles une équipe serait 12e ou 13e, et tout de même qualifiée pour le ‘play-in’. Nous voulons maintenir un certain niveau de compétitivité durant la saison régulière, il faut atteindre un certain seuil de performance pour se qualifier. Nous étudions toutes les options, mais aucun changement n’est à prévoir pour le moment. »