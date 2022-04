Théo Maledon tire le bilan de sa deuxième saison… et laisse entrevoir un retour en Bleu

Après une saison rookie très encourageante à 10 points, 3 rebonds et 3 passes dont 49 titularisations, Théo Maledon est un peu retombé dans l’anonymat durant sa deuxième campagne sous le maillot du Thunder.

Relégué au second plan avec l’arrivée du rookie Josh Giddey notamment, le meneur/arrière français n’a ainsi longtemps eu droit qu’à des miettes, et des passages en G-League pour tenter de garder le rythme. Avant que les blessures du débutant australien et de Shai Gilgeous-Alexander ne lui permettent de récupérer des minutes en fin de saison.

« Le plus important pour moi reste de travailler encore mon shoot »

« Pour moi, [l’ambiance studieuse d’OKC] a été très importante, surtout en arrivant de France », a expliqué Théo Maledon dans son interview de fin de saison. « C’est un super environnement de travail, avec beaucoup d’énergie, ça pousse à travailler pour progresser et à donner le meilleur de soi-même à chaque fois qu’on arrive à l’entraînement. »

Jeté dans le grand bain pour sa première année, avec le feu vert pour allumer la mèche en attaque, Théo Maledon a été redirigé vers un autre rôle pour sa deuxième saison. Replacé dans un rôle de meneur organisateur, qui met en place l’attaque, l’ancien de l’Asvel a dû s’adapter, en gardant le cap malgré un temps de jeu très aléatoire.

« C’est une expérience importante pour moi d’avoir eu un nouveau rôle cette saison. J’ai essayé d’en tirer le meilleur parti. Il y a eu des hauts et des bas, c’est sûr, mais c’est quelque chose qui va m’aider à l’avenir. C’était très positif pour moi d’avoir à assumer de nouvelles responsabilités. »

Enchaînant cinq matchs d’affilée à 18 points ou plus sur la fin de saison sans enjeu du Thunder, Théo Maledon a montré qu’il n’avait pas perdu son temps à l’entraînement avec un double-double à 23 points, 10 rebonds et 5 passes (dans une victoire en prolongation face aux Blazers, encore plus, en roue libre) ou encore un match complet à 25 points, 6 passes et 4 rebonds pour battre le Magic.

« C’est un rôle dans lequel je me sens de plus en plus à l’aise parce que c’est ma position naturelle sur le terrain. Bien sûr, il y a toujours une marge de progression. C’est quelque chose que j’espère pouvoir rapporter la saison prochaine, en continuant à progresser encore. (…) Je veux devenir le meilleur joueur possible en travaillant sur tous les aspects de mon jeu. Il y a encore beaucoup de marge de progression dans beaucoup de domaines… Le plus important pour moi reste de travailler encore mon shoot et de jouer aussi bien avec que sans le ballon. Je sais que je dois continuer à travailler sur mon physique aussi. J’ai beaucoup de choses à travailler et on va continuer à avancer cet été à coup sûr. »

« Je vais essayer de passer du temps [en France] et jouer pour l’équipe nationale »

Avec deux saisons NBA dans les jambes, plus une d’EuroCup et une autre d’Euroleague avant sa traversée de l’Atlantique en 2020, Théo Maledon n’a certes pas encore réussi pleinement à assurer sa place dans la Grande Ligue, mais son parcours est déjà dense, à seulement 20 ans.

Ayant refusé la possible invitation de l’équipe nationale l’été passé pour se concentrer sur sa préparation en club, il a semble-t-il adopté une nouvelle approche cette année. Avec l’EuroBasket qui se profile durant l’intersaison, le natif de Rouen a laissé la porte ouverte à une participation sous le maillot bleu, ce qui serait une très belle opportunité pour lui, surtout après l’annonce des forfaits des vétérans que sont Nando De Colo et Nicolas Batum…

« Je pense que je vais probablement rentrer en France pour un petit moment avant de revenir pour travailler ici. Je vais essayer de passer du temps [en France] et jouer pour l’équipe nationale mais j’essaie encore de voir les détails de tout ça. C’est une intersaison qui va être intéressante. »

Félicité pour son éthique de travail par son coach, Mark Daigneault, Théo Maledon sait par expérience qu’il n’y a aucune garantie dans le monde professionnel, et qu’il faut donc peaufiner son jeu, encore et encore.

« Je suis content qu’il l’ait remarqué mais au final, je travaille pour moi. Mon éthique de travail est simplement le résultat de mon identité. Je suis comme ça. Je fais ça naturellement. C’est comme ça que je fonctionne. »

Son meilleur match de la saison à 28 points