Théo Maledon réveille le Thunder !

Après plusieurs mois de galère, essentiellement passés en G-League, Théo Maledon profite du « tanking time » pour se montrer, et cette nuit, il a grandement participé à la victoire du Thunder face au Magic avec 25 points, 6 passes et 4 rebonds. Le meneur français a même eu droit aux honneurs de l’interview d’après-match sur le terrain, et il a tenté d’expliquer cette belle prestation collective qui met fin à une série de dix défaites de suite !

« C’est l’esprit de compétition » répète-t-il plusieurs fois. « J’ai trouvé qu’on avait fait du meilleur boulot en attaque par rapport à la dernière fois, et défensivement, on a vraiment répondu présent. »

Le Thunder a effectivement plutôt bien défendu, notamment en deuxième quart-temps lorsque le Magic est resté huit minutes sans inscrire le moindre panier !

« C’était une question de communication, d’effort et simplement le fait d’être affamé » poursuit le Français. « On a des choses à prouver et j’ai trouvé qu’on avait fait du bon travail dans ce secteur. »

Théo Maledon impressionne par son éthique de travail

Sur le plan personnel, Théo Maledon se comporte carrément comme le patron de la « second unit ». Cette nuit, le banc du Thunder signe 50 points, et le Français a tiré tout le monde vers le haut. Il a même été décisif en plantant 17 de ses 25 points dans le dernier quart-temps.

« J’essaie juste d’être agressif et de créer des choses pour moi et mes coéquipiers. Des choses qui permettent de gagner« .

Après la rencontre, il a reçu les félicitations de Mark Daigneault. « Je respecte simplement son éthique de travail et son professionnalisme. Ses solutions, il les trouve toujours dans le travail et en restant focalisé. A chaque fois que quelqu’un est impliqué comme ça et qu’il est déterminé à persévérer, je le respecte. »