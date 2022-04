La patronne de la WNBA donne des nouvelles de Brittney Griner

En marge de la Draft de la WNBA, Cathy Engelbert, la patronne de la ligue, a pris la parole pour évoquer la situation autour de Brittney Griner. La joueuse de Phoenix est incarcérée en Russie depuis mi-février, après avoir été arrêtée à la douane de l’aéroport de Moscou, en possession d’huile de cannabis dans ses bagages.

Quasiment deux mois après, Brittney Griner est toujours détenue et elle va rester en Russie au moins jusqu’au 19 mai. Ce qui signifie qu’elle va manquer le début de saison WNBA, qui démarre le 6 mai.

« La situation de Brittney Griner est inimaginable et elle continue d’avoir mon soutien plein et entier », annonce Cathy Engelbert pour ESPN. « On fait le maximum pour travailler avec son avocat, son agent et l’administration. Tout notre écosystème est mobilisé pour essayer de trouver une solution pour la ramener à la maison en toute sécurité et aussi vite que possible. »

« On sait qu’elle va bien »

Tout est forcément compliqué depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie, le 24 février, soit une semaine après l’arrestation de Brittney Griner.

« On est évidemment dans une situation géopolitique très complexe avec ces deux pays », poursuit la patronne de la WNBA. « On a reçu énormément de soutien du gouvernement, des spécialistes. Ses avocats peuvent lui rendre visite, donc on sait qu’elle va bien. Mais on veut qu’elle rentre à la maison. Pas un jour ne passe sans qu’on parle à quelqu’un qui est proche du dossier. On est tous frustré, mais on doit être patient. »

Nos confrères d’ESPN annoncent d’ailleurs que le club de Brittney Griner, Phoenix, va lui verser l’intégralité de son salaire (227 900 dollars) et que la ligue va tenter de trouver une solution pour soulager financièrement, dans sa masse salariale, la franchise qui est privée d’un de ses meilleurs éléments.

Car sportivement, Brittney Griner, c’est 20.5 points, 9.5 rebonds et 1.9 contre de moyenne la saison passée. Championne en 2014, elle fait partie de la liste des 25 meilleures joueuses de l’histoire dressée en septembre 2021.