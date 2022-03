Des nouvelles de Brittney Griner

Voilà maintenant plus d’un mois que Brittney Griner, accusée d’avoir transporté dans ses bagages de l’huile de cannabis, est détenue en Russie. Alors qu’elle risque jusqu’à dix ans de prison et devra au moins attendre jusqu’au 19 mai avant d’être jugée, la porte-parole de l’ambassade des États-Unis à Moscou, Jennifer Palmer, s’est exprimée sur le cas de l’intérieure américaine, via le retour d’un fonctionnaire consulaire.

« Un fonctionnaire consulaire a pu rendre visite à Brittney Griner aujourd’hui et a constaté qu’elle était en bonne condition », a-t-elle déclaré. « Nous continuerons à faire tout ce qui est en notre pouvoir pour qu’elle soit traitée de façon équitable tout au long de cette épreuve ».

Brittney Griner serait accompagnée avec deux autres personnes russes également accusées de trafic de drogue, dans un centre de détention provisoire près de Moscou. Les trois ont droit à une promenade quotidienne et une douche deux fois par semaine, et passent la plupart de leur temps à regarder la télévision russe.

Yekaterina Kalugina, membre du groupe de surveillance publique autorisé à visiter les prisons et à vérifier les conditions de détention, a également pu rendre visite à Brittney Griner la semaine dernière.

« Elle ne s’arrache pas les cheveux. Elle reste calme et digne », avait-elle déclaré à l’issue de sa visite.

Pour l’heure, l’ambition des autorités américaines serait de ne pas politiser la situation outre-mesure, en raison de la tension qui règne actuellement entre les Etats-Unis et la Russie. Mettre la pression sur la Russie peut en effet s’avérer contre-productif et placer davantage de pression autour du cas de la joueuse. On essaie donc de jouer la montre même si la famille et les proches de Brittney Griner poussent pour qu’on continue de parler d’elle.