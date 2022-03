Brittney Griner maintenue en détention en Russie

Arrêtée le mois dernier à l’aéroport de Moscou à son retour des Etats-Unis en possession d’huile de cannabis, Brittney Griner va rester derrière les barreaux jusqu’au 19 mai. Selon l’agence de presse russe TASS, un tribunal a décidé, pour les besoins de l’enquête, de prolonger de deux mois sa détention provisoire dans une cellule qu’elle partage avec deux autres femmes sans casier judiciaire, comme elle.

Alors que les Etats-Unis, via leur ambassade, ont tenté d’entrer en contact avec elle, et d’en savoir plus sur les conditions de son arrestation, la star du basket américain est dans l’attente de son procès, et elle risque entre 5 et 10 ans de prison pour « transport de drogue ».

« Nos relations diplomatiques avec la Russie sont inexistantes pour le moment », avait expliqué le représentant démocrate de Californie, John Garamendi, au sujet de la situation. « Peut-être qu’au cours des négociations qui peuvent avoir lieu, elle pourrait être en mesure d’être l’une des solutions. Je ne sais pas. »