La WNBA dévoile les 25 meilleures joueuses de son histoire

Alors que la NBA se prépare à fêter ses 75 ans, avec une liste à venir des 75 plus grands joueurs de l’histoire, sa petite sœur est bien plus jeune puisque la WNBA célèbre seulement ses 25 ans. Mais l’idée de faire un grand bilan en honorant les anciennes gloires reste la même dans les deux ligues.

C’est pourquoi la WNBA a annoncé « The W25 », soit les 25 meilleures joueuses de son histoire. Sélectionnées parmi 72 joueuses, par des médias et anciennes joueuses, les 25 heureuses élues ont été dévoilées pendant la mi-temps du match entre Las Vegas et Chicago.

Dans cette prestigieuse liste, on retrouve dix joueuses en activité : Sue Bird, Tina Charles, Elena Delle Donne, Sylvia Fowles, Brittney Griner, Angel McCoughtry, Nneka Ogwumike, Candace Parker, Breanna Stewart et Diana Taurasi.

Deux semaines pour voter pour « The Goat »

Et donc quinze retraitées : Seimone Augustus, Swin Cash, Tamika Catchings, Cynthia Cooper, Yolanda Griffith, Becky Hammon, Lauren Jackson, Lisa Leslie, Maya Moore, Ticha Penicheiro, Cappie Pondexter, Katie Smith, Sheryl Swoopes, Tina Thompson et Lindsay Whalen.

Ces 25 joueuses pèsent 167 sélections au All-Star Game, 53 titres WNBA, ont remporté 23 des 24 MVP de la saison et 18 des 24 trophées de meilleur défenseur de l’année. Et bien sûr les statistiques sont impressionnantes : 138 005 points marqués, 50 789 rebonds pris et 28 471 passes décisives délivrées en cumulé.

Désormais, grâce à cette liste, les fans de WNBA peuvent désigner la plus grande joueuse de l’histoire, la fameuse « GOAT » (Greatest Of All Time), en votant jusqu’au 19 septembre. Le nom de la joueuse élue sera annoncé pendant les Finals, en octobre.