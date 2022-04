Russell Westbrook : « Je n’avais jamais eu de problème avec un coach »

Ne comptez pas sur Russell Wetsbrook pour regretter le départ de Frank Vogel, licencié lundi. Le meneur des Lakers a reconnu que lui et son coach n’étaient pas sur la même longueur d’onde. Et il ne sait pas pourquoi…

« Pour être franc, je trouve ça malheureux parce que je n’avais jamais eu de problème avec mes entraîneurs auparavant. Aucun coach, aucun joueur, aucun dirigeant… Je ne sais pas quel était son problème avec moi ou je ne sais pas pourquoi… Je ne peux pas vraiment vous donner une réponse sur le fait que nous n’avons vraiment jamais été connectés. »

En fait, pour le meneur All-Star, on ne lui a jamais donné l’occasion d’être lui-même.

« Dès je suis arrivé ici, je n’ai pas eu la chance de faire ce que je suis capable de faire pour une équipe et une franchise » poursuit-il, avant d’évoquer les rumeurs et les articles qui évoquaient un différend avec Frank Vogel et le staff. « Ces fameux articles basés sur des « sources anonymes » qui sont sorties à mon sujet, que ce soit entre moi et le staff, moi et Frank, moi et les fans… Il y a tellement d’histoires inventées qui ne sont pas vraies. C’est juste qu’il faut constamment se battre contre ça. C’est juste qu’on ne nous donne pas une chance. J’avais l’impression de devoir me battre contre chaque article inventé. Puis un autre. Puis encore un autre… Vous connaissez les exemples. Je ne veux pas entrer dans les détails, quel article, qui l’a écrit, pourquoi … C’est inutile. Cela n’a vraiment pas d’importance parce que ce n’est pas vrai. Si cela ne vient pas de moi ce n’est pas vrai ».

Une « player option » liée au nom du prochain coach ?

Parmi les articles qu’il n’a pas appréciés, il y a celui qui expliquait que le duo LeBron-Davis avait fait pression sur Frank Vogel pour que Russell Westbrook puisse jouer à sa manière. À la demande du meneur…

Aujourd’hui, Frank Vogel n’est plus là, et Russell Westbrook a la possibilité de rester aux Lakers via une clause à 47 millions de dollars. « Je vais prendre une décision, et c’est pour ça qu’on appelle ça une « player option » » a-t-il répondu à propos de ses intentions. À l’écouter, il attend de connaître le nom du nouvel entraîneur.

« Il va y avoir beaucoup de changements en fonction de qui sera l’entraîneur, du style de jeu et de l’effectif. Cette question reste donc en suspens. Mais une fois que la décision sera prise, on avisera. »