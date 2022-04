Dès la présaison, Frank Vogel avait compris que la campagne serait compliquée…

L’heure du bilan a sonné à Los Angeles. Après une saison régulière « décousue » d’après Frank Vogel, où les attentes n’ont jamais été confirmées, les champions 2020 sont éliminés de la course aux playoffs, sans même passer par la case « play-in ».

Pour une franchise qui visait le titre en juin, l’échec est retentissant. Chacun aura ses explications et ses regrets, comme Anthony Davis ou Russell Westbrook ont déjà pu le dire, à commencer par Frank Vogel lui-même.

« On est éliminé, mais je ne peux pas dire que c’est à cause d’un manque d’effort », a déjà conclu le coach des Lakers, après la défaite contre les Suns, dans les colonnes de The Athletic. « On a bossé et les joueurs sont restés combatifs jusqu’à la fin. »

Pour l’entraîneur, le problème est bien plus profond et lointain qu’un possible manque d’envie dans le courant de la saison, face à l’enchaînement des mauvais résultats.

« Ça ne partait pas bien… », se souvient Frank Vogel, avant même le premier match de saison régulière, face à une présaison ratée (6 défaites en 6 matches). « On s’est fait défoncer en présaison. Ensuite, pendant la saison, on se battait face à des équipes en meilleure santé ou qui avaient plus de continuité, ou qui étaient meilleures. Notre marge d’erreur était très mince. Même avec un effectif au complet, on était encore un peu imparfait. »

« Beaucoup de choses à surmonter avec cette équipe »

Comme Anthony Davis, Frank Vogel regrette évidemment de ne pas avoir eu son groupe au complet, sans blessures et absences, pendant plusieurs semaines de suite. Mais il sait aussi que son effectif, totalement changé durant l’été, souffrait défensivement et que les pépins physiques ne peuvent, à eux seuls, expliquer les difficultés des Lakers.

« La nature de nos éléments offensifs ne nous permettait pas de jouer défensivement avec de la taille, ce qui fonctionnait bien pour nous », analyse le coach champion en 2020 et qui avait fait des Lakers une des meilleures défenses de la ligue depuis 2019. « On devait jouer « small ball », pour écarter le jeu en attaque. En essayant de faire fonctionner notre attaque, on a directement compromis notre défense. De plus, il fallait reconstruire de bonnes habitudes, que les joueurs n’avaient pas. »

Frank Vogel le concède : il y avait « beaucoup de choses à surmonter avec cette équipe ». Beaucoup trop. Sans oublier le cas Russell Westbrook. Le meneur de jeu a peiné à trouver sa place et à être efficace en Californie, au point qu’il a parfois été mis sur le banc dans le « money time ».

« On n’a pas assez gagné avec Russell et une autre star, plus les « role players » autour », résume Frank Vogel. « Que ce soit Westbrook et Davis, sans LeBron James, ou Westbrook et LeBron, sans Davis, on n’a pas gagné dans ces situations. »

Les défaillances ont été multiples et le coach, non content de devoir chercher des solutions qu’il n’a finalement pas trouvées, a été obligé de composer avec les rumeurs de licenciement. Comme les Lakers patinaient, il était continuellement sur un siège éjectable. Et c’est encore plus vrai maintenant que les dés sont jetés.

« Ce n’est pas facile de faire taire ces choses-là, ni agréable de les avoir au-dessus de sa tête ou de les voir partout, surtout dès le début de saison et après avoir réussi ce que j’ai réussi ici. Mais cette pression du résultat a toujours été là, depuis que j’ai signé. Depuis trois ans que je suis ici, je sais qu’il faut gagner. On préfère tous coacher des équipes avec des attentes fortes, que celles qui n’en ont pas. »