Déjà l’heure des regrets pour Anthony Davis

Avec deux victoires de retard sur les Spurs et un « tiebreaker » défavorable, les Lakers doivent remporter trois matchs de plus que San Antonio sur les quatre dernières rencontres pour atteindre le « play-in ».

En clair, la troupe de Frank Vogel doit gagner au moins trois matchs (à Phoenix, à Golden State, contre Oklahoma City et à Denver) si San Antonio perd ses quatre derniers duels (à Denver, à Minnesota, contre Golden State et à Dallas). Si les Spurs ne gagnent qu’un seul match, les Lakers devront alors gagner leurs quatre derniers matchs. Et si San Antonio gagne au moins deux matchs, Los Angeles ne pourra alors plus rien faire.

Même si le Thunder est déjà en vacances et que Phoenix n’a plus grand-chose à jouer dans cette fin de saison régulière, les probabilités que les Lakers reviennent dans le Top 10 sont très faibles. Selon FiveThirtyEight, les chances de voir LeBron James et sa bande en playoffs ne sont d’ailleurs plus que de 0.2% à ce moment de la saison…

Et pour Anthony Davis, c’est déjà l’heure des regrets.

« La chose à laquelle je pense le plus, personnellement, c’est ce que nous aurions pu être, si nous étions restés en bonne santé toute l’année », a déclaré l’ailier fort, qui a manqué 39 des 78 matchs de Los Angeles à cause de divers pépins physiques. « Ce que nous aurions pu être … Les gars se demandent : ‘Qu’aurions-nous pu être si j’avais été en bonne santé toute l’année, si [LeBron James] avait été en bonne santé, si [Kendrick] Nunn avait été en bonne santé’. Vous pensez à ces choses. Nous avons mis en place cette équipe et elle semblait bonne sur le papier, mais nous n’avons pas eu la chance d’atteindre ce potentiel avec des gars qui entrent et sortent du cinq majeur. Donc la partie la plus frustrante de cette saison, c’est de ne pas être sûr de ce que nous aurions pu être. »

Anthony Davis n’est d’ailleurs pas à 100% suite à sa grosse entorse, mais alors que LeBron James soigne sa cheville, l’intérieur a décidé de revenir tout de même pour tenter d’arracher le « play-in ».

« Ils ont dit que mon état ne pouvait pas s’aggraver », a-t-il expliqué sur les conseils du staff médical des Lakers au sujet de sa blessure. « Une fois que j’ai entendu ça, que ça ne peut pas empirer, alors il faut juste aller sur le terrain et s’assurer que le pied est assez confortable pour pouvoir jouer ».

Même si la défaite face aux Nuggets fut loin d’être la pire de ces dernières semaines, on peut se demander si les Lakers n’ont déjà pas l’esprit en vacances. Pour tourner la page de cette saison cauchemar au plus vite.

« Il n’y a pas de victoires morales dans cette ligue. Surtout avec nous », a répondu Anthony Davis. « Le monde entier veut nous voir perdre, pour être honnête. Mais mon travail est d’être sur le parquet et d’aider ces gars à gagner et je pense que notre moral est très bon dans le vestiaire. Nous allons continuer à nous battre. »