Le Jazz au bord de la crise de nerfs

Alors que l’ambiance n’est déjà pas folichonne au sein du groupe, le Jazz a sombré cette nuit au Chase Center. Quelques jours après avoir gâché une avance de 25 points face aux Clippers, cette fois, ils s’inclinent face aux Warriors après avoir compté jusqu’à 21 points d’avance. A deux semaines des playoffs, Utah craque au plus mauvais moment.

« Nous formons un groupe – moi inclus – qui se sentira bien quand on aura trouvé la solution » réagit Donovan Mitchell. « Donc, nous pouvons rester assis ici et nous apitoyer sur notre sort ou nous pouvons l’utiliser comme source de motivation. Et je pense que nous avons un groupe de gars qui veulent y arriver. Oui, nous avons fait des erreurs. Oui, nous avons raté nos quatrièmes quarts-temps 14 fois ou 15 fois… Comment allons-nous réagir, comment allons-nous nous adapter ? C’est vraiment là où j’en suis, c’est là où nous en sommes. Nous allons trouver une solution. »

« L’ambiance n’est pas bonne dans le vestiaire en ce moment »

La bonne méthode Coué garde ses adeptes, mais dans les faits, rien ne change. Dès que le Jazz oublie de faire circuler la balle, il est puni. Le partage du balle était sa marque de fabrique depuis deux, trois ans, avec la recherche du meilleur shoot, souvent à 3-points. Mais cette saison, il y a trop d’isolations.

« L’autre soir [contre les Clippers], nous avons très bien joué pendant trois quarts-temps. Ce soir, nous avons très bien joué pendant 42 minutes » note Quin Snyder. « Cela fait partie des choses que nous essayons de surmonter. Je ne crois pas que nous étions dans un bon état d’esprit pendant les six dernières minutes, et l’ambiance n’est pas bonne dans le vestiaire en ce moment, parce que les gars veulent gagner. Mais en même temps, nous devons comprendre que lorsque nous jouons d’une certaine manière, et que nous continuons à jouer de cette manière – que ce soit en transition, après un panier marqué ou lorsqu’ils font des prises à deux ou ils changent en défense -, on se doit de jouer ensemble et de faire circuler le ballon. Nous ne le ferons peut-être pas autant en fin de match, mais nous devons quand même le faire. »

« Le ballon a circulé pendant tout le match. Tant que nous arrêterons de le faire, nous donnerons aux équipes une chance de gagner »

Même constat chez Rudy Gobert qui évoque aussi la circulation de la balle.

« Nous avons joué comme il faut pendant 42 minutes. Ou 41 minutes… Les équipes élèvent alors leur niveau de jeu, et nous devons en faire de même. Je ne sais pas combien de balles perdues nous avons eues d’affilée… On va perdre des ballons, mais on doit prendre conscience que lorsqu’on mène de 16 points, on doit élever notre niveau de jeu et continuer à jouer de la même manière » insiste le Français. « Le ballon a circulé pendant tout le match. Tant que nous arrêterons de le faire, nous donnerons aux équipes une chance de gagner. C’est presque comme s’il y avait une raison derrière tout ça. Tant que nous ne changerons pas ça, ça se produira encore. »

Pour Mike Conley, le problème est mental. L’équipe est fragilisée, et elle panique à certains moments.

« Chaque match est différent, et des choses différentes se sont produites, mais je pense que collectivement, il faut faire preuve de calme, et se dire : « Voilà ce qu’on va faire à quatre minutes de la fin », et se concentrer sur ça et le faire », a déclaré Conley. « Ce n’est pas le moment d’être libéré, de se relâcher, de se détendre, de perdre la balle… Nous devons vraiment penser à notre jeu et presque le ralentir mentalement pour nous tous, et faire en sorte que les cinq joueurs possèdent le même état d’esprit collectivement. »