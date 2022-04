Klay Thompson et Jordan Poole braquent le Jazz !

Un dunk de Rudy Gobert avait donné 16 points d’avance à Utah à 7 minutes 30 de la fin de la rencontre, mais les hommes de Quin Snyder n’ont pas réussi à arrêter un 18-0 des Warriors, dont 15 points du duo Thompson – Poole. Le Jazz avait pourtant mené et dominé toute la rencontre.

Derrière 11 points de Donovan Mitchell, Utah avait rapidement pris les commandes du match, mettant à mal la défense des Warriors à coups de pick & roll et de « drive & kick ». Le Jazz terminait d’ailleurs le premier quart-temps à 6 sur 14 de loin (30-23). Aux problèmes défensifs de Golden State sont venus s’ajouter de nombreuses balles perdues qui permettent au Jazz, grâce au duo Conley – Gobert, de leur passer un 16-0 ! L’écart atteint les 21 points avant que Jordan Poole ne marque 11 points de suite pour limiter la casse (58-45).

Le coup de chaud de Poole réveille Golden State. Malgré le trio Mitchell – Conley – Bogdanovic qui assure la marque, l’adresse a changé de camp. Klay Thompson règle la mire, Draymond Green et Andre Iguodala haussent le ton en défense et les Warriors continuent de grappiller leur retard (87-81).

Le Jazz débute pourtant le dernier quart-temps par un 16-6 mais comme plus tôt cette semaine face aux Clippers et comme souvent depuis deux ans, ils se sont écroulés face à la furie de Klay Thompson et des Warriors. Avec cette défaite, le Jazz devra vraisemblablement se contenter de la cinquième ou sixième place de la conférence Ouest alors que Golden State s’accroche à la troisième place. On pourrait retrouver les deux équipes face-à-face au premier tour des playoffs.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– L’énigme Klay Thompson. Chouchou du Chase Center, Klay Thompson essaie toujours de prendre ses marques au sein d’un effectif qu’il ne lui est pas familier. Lors du début de match et comme souvent depuis son retour, le « Splash Brother » a forcé pour trouver son rythme au détriment du collectif de Golden State. Plus que son pourcentage de réussite aux tirs, ce sont ses prises de décision qui interroge. Il a toutefois rectifier le tir en deuxième mi-temps, prenant feu pour garder son équipe dans le coup en troisième quart-temps avant de lui offrir la victoire en dernier quart temps. Avec l’émergence de Jordan Poole et le retour de Stephen Curry pour les playoffs, Steve Kerr va devoir choisir qui de Poole, Thompson ou Wiggins débutera sur le banc. Bonne chance !

– Le trio Conley – Gobert – Clarkson déterminant. Quin Snyder associent traditionnellement Rudy Gobert, Mike Conley et Jordan Clarkson pour débuter les deuxième et quatrième quart-temps lorsque Donovan Mitchell souffle. Cette nuit, cette association a continuellement creusé l’écart. Un 16-0 en deuxième quart-temps a donné 21 points d’avance au Jazz. Et un 16-6 pour entamer le dernier quart-temps leur a permis de couper le momentum de Golden State pour reprendre 16 points d’avance.

– Le 18-0 qui a renversé le match. À -16 avec un peu plus de sept minutes à jouer et le « momentum » du côté du Jazz, le match semblait joué et pourtant Klay Thompson et un choix tactique de Steve Kerr de jouer sans pivot ont réveillé les Warriors. Avec Rudy Gobert en « drop », Thompson a trouvé tir ouvert après tir ouvert. Il marque quatre tirs à 3-points, et un autre de Jordan Poole vient terminer un 18-0 qui donne l’avantage aux Warriors pour la première fois du match et pour de bon ! Le Jazz, comme beaucoup trop souvent, s’est écroulé et, à l’exception de Mike Conley, a multiplié les erreurs.

TOPS/FLOPS

✅ Jordan Poole. L’arrière des Warriors a été moins adroit que lors du mois de mars mais il est resté agressif tout le match, terminant avec 31 points, 6 rebonds et 6 passes décisives.

✅ Klay Thompson. En difficulté en début de match, il a réglé la mire en deuxième mi-temps, y marquant 24 de ses 36 points et 6 de ses 8 tirs à 3-points.

✅ Draymond Green. L’homme à tout faire a de nouveau frappé. 10 points, 9 rebonds, 7 passes et une défense décisive sur Rudy Gobert en dernier quart-temps. Il a également su profiter de la stratégie défensive du Jazz pour multiplier les main-à-main qui ont offert de nombreux tirs ouverts pour le duo Thompson – Poole.

✅ Mike Conley. Le meneur du Jazz a été le plus régulier de son équipe ce soir. Son adresse et ses pénétrations auraient du donner la victoire à son équipe mais Utah s’est écroulé en fin de match malgré les 26 points, 8 passes et 5 rebonds de Mike Conley.

✅ ⛔ Donovan Mitchell. Auteur de 26 points après trois quart-temps, il a été muet en dernier quart-temps, incapable de stopper le « momentum » des Warriors.

✅ ⛔ Rudy Gobert. Le pivot de l’équipe de France a terminé avec un double-double (14 points, 20 rebonds) mais a lui aussi commis plusieurs erreurs décisives en dernier quart temps dont un « goaltending » offensif sur un tir de Mike Conley et une balle perdue après un stop important à 30 secondes de la fin du match.

⛔ Royce O’Neale. Le stoppeur attitré du Jazz a souffert face à Klay Thompson et Jordan Poole et a été transparent en attaque (0 points et 4 ballons perdus).

LA SUITE

Golden State (49-29) : les Warriors font le cours déplacement à Sacramento pour défier les Kings dimanche

Utah (46-32) : le Jazz accueille des Grizzlies bouillants mardi