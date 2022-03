Avec un super Paul George, les Clippers renversent le Jazz !

Confortablement installés à la 8e place de l’Ouest, sans pouvoir viser la 7e mais sans pouvoir glisser à la 9e pour autant, les Clippers accueillaient le Jazz, quant à lui toujours à la lutte pour l’avantage du terrain au premier tour des playoffs.

Et dans ce duel d’équipes en méforme, marqué par le retour à la compétition de Paul George (34 points, 6 passes, 5 interceptions), ce sont les Californiens qui sont parvenus à l’emporter contre les Mormons (121-115). Au prix d’un énorme « comeback » de 25 points !

Avec cette victoire, arrachée dans les quinze dernières minutes, les Clippers mettent ainsi un terme à leur série de cinq revers consécutifs, tandis que le Jazz concède de son côté une cinquième défaite de rang.

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le retour déterminant de Paul George. Trois mois après sa dernière apparition avec les Clippers, « PG13 » a enfin rejoué. Et quel « comeback » ! Remis de sa blessure à l’épaule, il a d’abord peiné à trouver son rythme offensivement, avant de monter en température au fil de la partie. Jusqu’à ce coup de chaud du troisième quart-temps, qui a permis à Los Angeles de relancer le suspense et d’offrir un dernier acte de folie. Qui a tourné en faveur des siens.

— Utah aux deux visages. Un « run » de 15-4 dans le premier quart-temps et un autre « run » de 15-3 pour entamer la seconde période. Voilà ce qu’il avait fallu au Jazz pour mettre la main sur cette partie. En réussite à 3-pts et portée par sa traction arrière, la franchise de Salt Lake City a tranquillement maîtrisé les débats pendant trois quarts-temps, puis elle s’est effondrée de chaque côté du parquet dans les douze dernières minutes. Incompréhensible.

— Mitchell fait une Webber. À 10 secondes de la fin, Donovan Mitchell a demandé un temps-mort que le Jazz n’avait plus. Résultat : faute technique, et un lancer pour Reggie Jackson…

LES TOPS/FLOPS

✅ La traction arrière de Utah. Entre Donovan Mitchell, Mike Conley et Jordan Clarkson, les postes 1/2 du Jazz ont brillé cette nuit. Alimentant durant toute la soirée le scoring de leur équipe (69 points en cumulé), tout en agressivité et réussite extérieure, et se démenant tant bien que mal pour lui éviter un effondrement dans le dernier quart d’heure. Sans succès.

✅ Le duo Kennard/Hartenstein. En sortie de banc, Luke Kennard et Isaiah Hartenstein ont joué les facteurs X. Lançant, dans l’ombre de Paul George, le réveil des Clippers en deuxième mi-temps et ne relâchant pas l’étreinte dans le quatrième quart-temps.

⛔ Marcus Morris. Prestation discrète et surtout ratée de l’ailier des Clippers, incapable de trouver son rythme en attaque (1/6 au shoot) et régulièrement à la traîne pour tenir son vis-à-vis en défense. Pas un hasard si Tyronn Lue lui a préféré Luke Kennard dans cette partie.

⛔ Le dernier quart-temps de Utah. Entre tirs ratés, pertes de balle, manque de réaction dans le jeu, défense aux abois et balbutiement en attaque, les quinze dernières minutes du Jazz ont tourné à la catastrophe. Les playoffs approchent, mais les maux collectifs de Salt Lake City restent. Pas de quoi rassurer, d’autant que la concurrence monte quant à elle en puissance…

LA SUITE

Los Angeles (37-39) : déplacement à Chicago, dans la nuit de jeudi à vendredi (02h00)

Utah (45-31) : réception des Lakers, dans la nuit de jeudi à vendredi (04h00)