Spencer Dinwiddie conforté dans sa position sur les Wizards

Huit points à 2/6 aux tirs, 3 pertes de balle… À l’instar de Davis Bertans (0 point), Spencer Dinwiddie a raté son retour à Washington à l’occasion d’une très lourde défaite concédée par les Mavs. Ce match vient enrayer la belle dynamique du meneur qui restait sur 16 matches consécutifs à 11 points inscrits ou plus avec les Mavs.

Celui-ci connaît une véritable renaissance depuis son transfert dans le Texas, à la mi-février. « Se faire mettre à la porte a été une sensation vraiment étrange », avait lâché l’ancien des Nets quelques semaines après cet échange.

Le meneur scoreur avait affiché un certain ressentiment par rapport aux choix qui avaient été faits par les Wizards. « Ils ont voulu que je fasse plus de passes parce qu’ils avaient l’impression que je marquais beaucoup, je l’ai fait. J’ai levé le pied sur le plan du scoring, parce qu’ils pensaient que l’équipe avait aussi besoin d’obtenir des tirs pour Kyle Kuzma, Kentavious Caldwell-Pope, ces gars-là… J’ai dit : ‘Écoutez, j’ai déjà été payé’. Si vous estimez qu’il faut obtenir les tirs dont vous avez besoin, ça me va ».

Avant la rencontre de cette nuit, le joueur de 28 ans a été relancé sur ses commentaires de l’époque. Tentant d’être « le plus diplomatique que possible » lorsque la question est posée, le meneur revient d’abord brièvement sur les aléas subis par l’équipe en amont du transfert : blessure de Bradley Beal, placements en quarantaine Covid, longue absence de Rui Hachimura…

« Des commentaires sur le vestiaire qui ont validé ce que j’ai dit »

« J’ai dit ce que j’ai dit sur la franchise. Eux-mêmes ont fait des commentaires sur le vestiaire qui ont validé ce que j’ai dit », juge le meneur dont la prise de parole dans ce même vestiaire était mal passée. Spencer Dinwiddie fait vraisemblablement référence aux propos de Kentavious Caldwell-Pope qui avait témoigné, comme Davis Bertans, de la mauvaise ambiance en interne.

« Mais au final, cette séquence d’une vingtaine de matches depuis le ‘All-Star break’ a en quelque sorte validé ce que j’ai dit », ajoute-t-il. Sur le plan de la répartition des tirs, Kyle Kuzma et « KCP » (35 points cette nuit) ont effectivement été les grands gagnants de cet échange puisque les deux anciens Lakers talonnent Kristaps Porzingis au « scoring » avec une moyenne proche des 20 points par matchs depuis la pause de février.

En revanche, sur le plan collectif, les Wizards affichent un bilan de 10 victoires et 14 défaites depuis le transfert, là où les Mavs ont enchaîné 16 victoires et 7 défaites. Ce qui fait dire à l’ancien Wizard : « On peut les laisser démarrer leur intersaison tandis que nous allons en playoffs, pour continuer à avancer. »