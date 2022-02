Davis Bertans confirme qu’il y avait une sale ambiance aux Wizards

Pas encore en tenue pour affronter les Clippers, Spencer Dinwiddie et Davis Bertans ont répondu aux questions des journalistes de Dallas, et de ce point presse, on retiendra la réflexion du Letton sur l’ambiance aux Wizards. On savait que Montrezl Harrell et Kentavious Caldwell-Pope avaient dû être séparés par leurs coéquipiers à la mi-temps d’un match, et à écouter Davis Bertans, cette tension était… permanente !

« C’est difficile de trouver des automatismes quand tous les jours, les gars se battent entre eux avec des : « Je veux plus de temps de jeu » et « Je veux un plus grand rôle » » explique la recrue de Dallas. « C’était sans doute la plus grande partie des difficultés pour la plupart des gars pendant la saison. Ce genre de choses ne se voit pas au début parce que tout le monde essaie de comprendre comment ça se passe. Une fois que ça commence à se produire, c’est vraiment difficile de renverser les choses et d’inverser la courbe. »

« Ils se plaignaient de leur temps de jeu, de ne pas recevoir la balle, de ne pas la toucher… »

Des propos confirmés par Kentavious Caldwell-Pope, épargné par la lessive. « Tout le monde débute la saison avec son programme personnel en tête et sa manière d’attaquer la saison en jouant. Beaucoup de gars se battaient pour du temps de jeu. Ils se plaignaient de leur temps de jeu, de ne pas recevoir la balle, de ne pas la toucher… »

Et pourtant, les Wizards avaient très bien débuté avec 10 victoires en 13 matches. « Une fois que tout le monde s’est senti à l’aise, j’ai le sentiment que les egos ont pris le dessus sur l’objectif qu’on s’était fixé » estime KCP.

Qu’en pense Kyle Kuzma, devenu le leader de l’équipe en l’absence de Bradley Beal ?

« Je ne veux pas trop rentrer dans les détails » sourit-il. « Mais à l’arrivée, on avait vraiment bien débuté la saison, puis on a vécu une période difficile, et on s’est vraiment désunis ».