On ne reverra pas Stephen Curry avant les playoffs

Pas de risque à Golden State. La franchise vient ainsi d’annoncer que Stephen Curry récupérait bien de son entorse au pied gauche, subie suite à un choc avec Marcus Smart, mais que son retour à l’entraînement serait progressif.

Les Warriors annoncent ainsi que le prochain point médical sur le meneur sera fait le 11 avril, soit après le dernier match de l’équipe face aux Pelicans. Dans ces conditions, on ne reverra pas le double MVP lors des cinq derniers matchs de saison régulière et il reviendra donc directement en playoffs.

La bonne nouvelle, c’est que Stephen Curry semble donc plutôt bien récupérer. La mauvaise, c’est qu’il n’aura pas le temps de retrouver son rythme avant la « postseason » alors que lui, Klay Thompson et Draymond Green n’ont pu jouer que 11 minutes ensemble cette saison et que les Warriors, qui restent sur quatre défaites (et même 7 revers sur leurs 8 derniers matchs) et sont tombés à la 4e place de l’Ouest, pourraient encore glisser à la 5e ou 6e place d’ici la fin de la saison régulière. Et donc démarrer les playoffs sans l’avantage du terrain…