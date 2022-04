DeMar DeRozan (50 points) achève les Clippers en prolongation !

Grand spectacle au United Center ! Au bout du suspense et de la prolongation, les Bulls se sont offerts un succès capital face aux Clippers (135-130). Alors qu’ils ont compté jusqu’à 16 points de retard !

L’homme de la rencontre n’est autre que DeMar DeRozan (50 points, 5 rebonds, 6 passes), auteur de la bagatelle de 27 unités dans les 17 dernières minutes de la partie !

Un coup de chaud obligatoire pour permettre à Chicago de renverser les joueurs de Los Angeles, guidés de leur côté par Reggie Jackson (34 points, 7 passes), mais pas suffisamment décisifs dans le « money time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

— Le carton de DeMar DeRozan. Principal artisan du « comeback » des Bulls, l’ailier All-Star a signé l’un de ses meilleurs matchs en carrière. Intenable à mi-distance et près du cercle, adroit à 3-pts et chirurgical aux lancers, il a explosé la défense des Clippers de bout en bout. Se distinguant surtout dans le dernier acte et en prolongation, pour valider cette victoire inespérée, sous les « MVP ! » du United Center.

— Los Angeles a étonnamment perdu pied. À l’instar du Jazz, mardi soir, les Clippers se sont effondrés dans le dernier quart d’heure, alors qu’ils avaient le match en main et qu’ils le contrôlaient collectivement. Poussés par leur public, bouillant, les Bulls ont appuyé là où ça faisait mal côté angeleno : dans la peinture. Par l’intermédiaire de DeMar DeRozan, Zach LaVine, Nikola Vucevic et même Patrick Williams.

LES TOPS/FLOPS

✅ Nikola Vucevic. Peut-être motivé par la présence d’une colonie française dans les tribunes, le Monténégrin francophile a réalisé un chantier sous les panneaux : 22 points et 14 rebonds. Fiable du début à la fin, il a fait souffrir la raquette californienne et Ivica Zubac, avec sa capacité à sanctionner de n’importe quelle distance. Un vaillant lieutenant, derrière DeMar DeRozan.

✅ Reggie Jackson. Si les Clippers ont perdu pied cette nuit, leur meneur n’a globalement rien à se reprocher. Agressif vers le cercle et dans un bon soir au shoot, il a porté l’attaque de son équipe sans quasiment pas faiblir, alors que Paul George a mis beaucoup de temps à se chauffer. Malheureusement, sa grosse prestation, ainsi que celles de Marcus Morris et Nicolas Batum, n’ont pas été couronnées de succès.

⛔ Les fautes de Los Angeles. À 118-115 en faveur des Clippers, à 7 secondes de la fin, Terance Mann s’est rendu coupable d’une faute bête avant la remise en jeu. Résultat des courses : les Bulls ont obtenu un lancer-franc (réussi) puis la possession et DeMar DeRozan a ensuite décroché trois nouveaux lancers (deux réussis), sur une faute de Paul George, pour envoyer tout le monde en prolongation.

⛔ Ayo Dosunmu. Match compliqué pour le rookie des Bulls, jamais dans les bons coups de chaque côté du parquet, ce qui a notamment contraint Billy Donovan à lui préférer Patrick Williams dans les moments chauds. Malgré toute sa bonne volonté et son énergie, les montagnes russes se poursuivent pour le chouchou du public de Chicago.

LA SUITE

Chicago (45-32) : réception de Miami, dans la nuit de samedi à dimanche (02h00).

Los Angeles (37-40) : « back-to-back » à Milwaukee, ce vendredi soir (02h00).