Stats & Highlights | Les Hawks ont presque validé le « play-in », les Pelicans s’en rapprochent

La défaite des Knicks plus leur victoire à Oklahoma City viennent de valider, ou presque, la présence des Hawks pour le « play-in ». Ce n’est pas encore officiel, mais il faudrait un authentique miracle pour New York et Washington, qui a gagné contre Orlando.

La victoire des Pelicans, pour le retour réussi de CJ McCollum à Portland, est également capitale pour le « play-in » à l’Ouest. Surtout que San Antonio a perdu dans le même temps.

Enfin, troisième victoire de suite pour Nikola Jokic et les Nuggets.

Indiana – Denver : 118-125

En shootant à 68 % de réussite au tir, avec un Nikola Jokic qui marque ses neuf premières tentatives et en passant un 22-2 en premier quart-temps, les Nuggets ont survolé le début de rencontre (43-15).

Mais parce que les joueurs de Michael Malone ont perdu beaucoup de ballons et qu’Indiana a réagi, les Pacers ont réussi à revenir et même à mener en quatrième quart-temps. Il reste alors moins de huit minutes à jouer et Denver passe un 7-0 pour reprendre le contrôle. Le MVP 2021 termine avec 37 points, 13 rebonds et 9 passes.

Pacers / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Anderson 32 6/13 1/6 0/0 0 3 3 3 3 3 0 0 +5 13 15 G. Bitadze 33 5/14 2/5 5/6 6 4 10 3 4 1 3 2 +10 17 20 T. Haliburton 37 6/12 0/1 3/4 2 3 5 12 2 4 2 1 +16 15 28 B. Hield 37 7/14 5/11 1/1 1 1 2 4 3 0 2 0 -5 20 17 T. Taylor 36 7/12 0/2 4/6 8 1 9 2 4 2 0 1 -9 18 25 J. Smith 21 5/15 2/8 3/3 1 6 7 0 3 0 0 0 -7 15 12 D. Washington Jr. 17 2/6 1/3 0/0 0 0 0 2 0 0 0 0 -16 5 3 L. Stephenson 13 2/5 0/1 1/2 0 1 1 1 2 0 1 0 -27 5 2 K. Sykes 15 4/6 1/3 1/1 0 0 0 2 0 1 0 0 -2 10 11 Total 44/97 12/40 18/23 18 19 37 29 21 11 8 4 118 Nuggets / 125 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval Je. Green 21 1/6 1/4 4/4 1 1 2 0 2 1 0 0 -3 7 5 A. Gordon 36 4/7 2/4 0/0 0 8 8 4 3 0 2 1 +11 10 18 W. Barton 38 8/13 2/6 0/0 1 3 4 5 0 1 2 0 +13 18 21 N. Jokic 36 15/19 0/0 7/8 3 10 13 9 3 2 7 1 +11 37 50 M. Morris 28 5/7 1/2 0/0 1 2 3 4 3 1 2 0 +2 11 15 D. Cousins 12 5/6 1/1 0/0 0 5 5 2 4 0 3 0 -4 11 14 B. Hyland 27 8/14 2/7 2/2 1 3 4 7 4 1 1 1 +10 20 26 A. Rivers 19 1/3 1/1 0/0 0 3 3 0 0 0 1 0 +3 3 3 B. Forbes 6 1/2 1/1 0/0 0 0 0 1 1 0 0 0 -2 3 3 D. Reed 17 2/3 1/2 0/0 1 0 1 1 0 0 1 1 -6 5 6 Total 50/80 12/28 13/14 8 35 43 33 20 6 19 4 125

Washington – Orlando : 127-110

Après un début de match réussi, le Magic a coulé. Les Wizards passent un 16-2 en deuxième quart-temps et terminent la première période devant. Ils enfoncent le clou dans le troisième quart-temps.

En dernier quart-temps, Daniel Gafford est parfait au shoot et les joueurs de Washington marquent 41 points pour l’emporter. On notera le double-double, sans points donc très rare, de Tomas Satoransky avec 13 passes et 10 rebonds. Quatrième défaite de rang pour Orlando.

Wizards / 127 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Hachimura 29 7/15 1/4 2/2 0 7 7 3 0 0 2 2 +18 17 19 C. Kispert 36 4/11 2/7 1/1 0 3 3 1 1 1 0 0 +5 11 9 K. Porzingis 29 11/18 3/6 10/13 3 5 8 3 3 0 2 2 +23 35 36 T. Satoransky 27 0/2 0/1 0/0 2 8 10 13 0 0 2 0 +17 0 19 K. Caldwell-Pope 33 10/17 5/9 0/0 0 2 2 3 3 2 1 0 +24 25 24 A. Gill 19 3/6 0/0 1/2 3 0 3 0 2 0 0 0 -1 7 6 D. Avdija 26 3/10 1/6 1/2 1 7 8 5 4 0 2 1 +5 8 12 D. Gafford 19 6/7 0/0 5/6 3 4 7 0 0 1 1 4 -6 17 26 I. Smith 21 3/6 1/3 0/0 0 2 2 7 2 1 1 0 0 7 13 R. Neto 1 0/0 0/0 0/0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 Total 47/92 13/36 20/26 12 39 51 35 15 5 11 9 127 Magic / 110 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval C. Okeke 30 2/9 2/6 0/0 2 6 8 1 3 0 1 0 -7 6 7 F. Wagner 31 11/20 3/3 3/3 1 4 5 2 4 0 1 1 -13 28 26 M. Bamba 22 4/9 2/6 0/0 2 3 5 1 0 1 0 0 -8 10 12 C. Anthony 25 4/11 0/2 4/4 1 4 5 4 4 1 1 1 -17 12 15 R.J. Hampton 27 2/7 1/4 2/2 0 1 1 2 2 1 0 0 -10 7 6 A. Schofield 15 2/6 1/2 1/1 1 1 2 1 2 0 1 0 -9 6 4 I. Brazdeikis 19 4/8 2/4 0/0 2 1 3 0 1 0 1 0 -6 10 8 R. Lopez 12 2/3 0/0 0/2 1 1 2 2 0 0 1 1 0 4 5 M. Wagner 18 1/5 0/3 2/2 2 6 8 0 4 0 3 0 -10 4 5 M. Fultz 21 7/14 0/1 5/6 0 3 3 7 1 3 1 2 0 19 25 J. Dowtin 10 0/3 0/1 2/2 0 0 0 0 1 2 1 0 +2 2 0 T. Ross 11 1/2 0/1 0/0 0 1 1 1 1 0 0 0 -7 2 3 Total 40/97 11/33 19/22 12 31 43 21 23 8 11 5 110

Houston – Sacramento : 118-121

Houston a mené en première période, Sacramento pendant la seconde, mais tout s’est décidé dans le dernier quart-temps. En troisième quart-temps, les Kings passent un 13-2 avant que les Rockets ne répondent avec un 12-2.

Les Californiens profitent d’un coup de mou des Texans pour leur infliger un 6-0 à trois minutes de la fin. Comme c’est le cas ces derniers temps, Davion Mitchell est précieux dans ce « money time ». Dans les ultimes secondes, les deux équipes enchaînent les imprécisions et le rookie de Sacramento assure la victoire aux lancers-francs.

Rockets / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval U. Garuba 26 3/5 0/1 2/3 1 6 7 0 2 0 0 0 -17 8 12 J. Tate 24 3/9 1/3 0/0 1 5 6 1 5 1 2 0 -19 7 7 G. Mathews 28 1/5 1/4 0/0 0 2 2 0 5 1 2 1 -19 3 1 K. Porter Jr. 38 11/17 4/10 4/5 2 10 12 12 4 0 3 1 0 30 45 J. Green 37 11/25 6/14 4/5 0 2 2 2 3 0 1 0 0 32 20 B. Fernando 22 6/8 0/0 5/6 2 8 10 2 4 0 3 1 +16 17 24 K. Martin Jr. 24 4/9 1/2 2/2 3 3 6 0 4 0 2 1 +16 11 11 J. Christopher 24 2/9 0/5 2/4 3 1 4 5 4 5 4 0 +16 6 7 D. Nix 18 2/7 0/3 0/0 0 2 2 1 3 0 0 0 -8 4 2 Total 43/94 13/42 19/25 12 39 51 23 34 7 17 4 118 Kings / 121 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval T. Lyles 37 5/12 4/6 10/12 2 5 7 3 0 1 0 1 +9 24 27 H. Barnes 35 4/9 1/4 4/6 1 1 2 1 1 0 0 1 +11 13 10 J. Holiday 10 0/4 0/4 0/0 0 1 1 0 1 0 0 0 -6 0 -3 D. Jones 34 9/13 0/1 6/9 3 6 9 5 4 1 1 4 +9 24 35 D. Mitchell 39 11/22 0/2 2/2 1 4 5 8 4 1 4 1 +6 24 24 C. Metu 17 4/10 0/1 1/2 0 3 3 0 1 1 1 2 -9 9 7 A. Len 4 1/1 0/0 0/0 1 0 1 0 2 0 0 0 -3 2 3 J. Lamb 24 5/11 0/2 2/3 3 4 7 1 2 0 0 0 -2 12 13 D. DiVincenzo 29 3/8 2/4 0/0 2 6 8 2 3 2 3 1 -3 8 13 J. Jackson 12 2/5 0/2 1/2 0 1 1 1 3 1 0 0 +3 5 4 Total 44/95 7/26 26/36 13 31 44 21 21 7 9 10 121

Oklahoma City – Atlanta : 118-136

Face à une équipe diminuée, qui ne présentait que huit joueurs sur la feuille de match, Trae Young s’est régalé. Il a inscrit ses cinq premiers shoots et terminé le premier quart-temps avec 19 unités. Les Hawks avaient déjà pris presque vingt points d’avance.

Les vagues ont continué en deuxième quart-temps et le meneur de jeu est arrivé à la pause avec 30 points au compteur. Après trente minutes de jeu, Young et sa bande étaient déjà à 100 points marqués. Le match était plié depuis longtemps et la star a conclu cette victoire, si importante pour le « play-in », avec 41 points.

Thunder / 118 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval I. Roby 34 6/14 0/2 2/6 5 4 9 2 1 0 2 1 -14 14 12 A. Pokusevski 29 4/11 4/8 1/2 0 4 4 8 1 0 3 0 -13 13 14 T. Maledon 34 8/14 1/3 1/1 0 4 4 8 1 1 4 0 -13 18 21 A. Wiggins 34 4/9 1/3 4/6 0 4 4 3 1 0 3 0 -17 13 10 V. Krejci 35 1/10 1/6 6/6 3 2 5 5 4 2 1 0 -19 9 11 J. Robinson-Earl 16 3/5 2/3 1/2 0 3 3 2 0 1 1 0 -5 9 11 L. Waters III 33 9/15 7/13 0/0 0 4 4 1 3 1 2 0 -8 25 23 O. Sarr 26 6/9 1/3 4/4 2 7 9 2 6 0 2 1 -1 17 24 Total 41/87 17/41 19/27 10 32 42 31 17 5 18 2 118 Hawks / 136 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Hunter 30 7/13 1/4 4/4 0 5 5 0 1 0 2 1 +16 19 17 C. Capela 20 1/2 0/0 2/2 0 11 11 1 4 0 1 1 +13 4 15 T. Young 29 13/24 4/12 11/12 0 2 2 8 2 2 3 0 +16 41 38 T. Luwawu-Cabarrot 23 4/8 2/3 0/0 0 3 3 3 3 0 0 1 +15 10 13 K. Huerter 29 8/10 4/5 0/0 0 2 2 1 1 3 2 0 +8 20 22 O. Okongwu 28 1/4 0/0 1/2 4 9 13 3 1 0 0 0 +5 3 15 K. Knox II 18 6/10 3/6 2/2 0 2 2 0 4 1 0 1 +2 17 17 L. Williams 14 1/5 0/1 0/0 0 1 1 3 0 0 1 0 +4 2 1 B. Bogdanovic 22 8/14 4/8 0/0 1 1 2 3 0 2 2 0 +3 20 19 D. Wright 26 0/1 0/0 0/0 1 1 2 6 3 2 1 0 +8 0 8 Total 49/91 18/39 20/22 6 37 43 28 19 10 12 4 136

Portland – New Orleans : 107-117

Avec des paniers primés, les Blazers sont restés dans la partie jusqu’au bout ou presque. Mais la soirée appartenait à l’ancien de la maison : CJ McCollum. Ovationné, l’ancien arrière de Portland a marqué 14 points dans le premier quart-temps.

Ce n’était pas assez pour distancer les troupes de Chauncey Billups. Ce n’est qu’en dernier quart-temps, et surtout dans les ultimes minutes, avec un tir à 3-pts que McCollum va définitivement écarter ses anciens coéquipiers et porter les Pelicans vers une victoire importante.