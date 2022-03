Stats & Highlights | Kevin Durant sauve les Nets, Chicago respire mieux

Il s’en est passé des choses cette nuit puisque les positions ont bougé à l’Est comme à l’Ouest. Ainsi Milwaukee prend la 2e place aux Sixers après leur victoire à… Philadelphie, tandis que les Wizards, battus à Chicago, peuvent quasiment dire adieu au « play-in ». Ils ont six victoires de moins que les Hawks, et il leur reste sept matches…

À l’Ouest, c’est le « play-in » qui passionne tout le monde, et les Lakers ne sont plus en position de dernier qualifié après leur lourde défaite à Dallas. C’est San Antonio qui récupère la 10e place, mais à chaque soirée, ça peut évoluer.

Philadelphie – Milwaukee

Dallas – LA Lakers

LA Clippers – Utah

Brooklyn – Detroit 130-123

Soirée compliquée pour les Nets qui ont compté jusqu’à 12 points de retard au milieu du deuxième quart-temps. Encore mené à la pause, Brooklyn s’en remet au talent de Kevin Durant.

Les Nets débutent la deuxième mi-temps par un 22-8 pour prendre les commandes du match, et le duel entre Kevin Durant et Cade Cunningham atteint des sommets. Le rookie inscrit un 3-points pour revenir à -2 (96-94) et Frank Jackson redonne même l’avantage aux Nets (101-99). Mais Kevin Durant a le dernier mot, bien épaulé par Seth Curry. Les deux signent un 7-0 pour creuser l’écart (115-108). Detroit ne s’en remettra pas.

Nets / 130 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval K. Durant 39 14/23 4/6 9/9 0 11 11 5 2 1 2 3 +18 41 50 B. Brown 23 4/5 3/3 4/6 0 2 2 4 1 0 2 1 +10 15 17 A. Drummond 28 5/7 0/0 4/4 4 9 13 1 3 1 0 0 +12 14 27 K. Irving 40 7/18 4/8 6/6 0 1 1 4 4 1 6 0 +6 24 13 S. Curry 30 2/7 2/6 5/5 0 3 3 4 1 2 2 0 +22 11 13 J. Johnson 14 1/2 0/0 0/0 0 0 0 1 1 0 0 2 -11 2 4 N. Claxton 18 4/5 0/0 3/4 2 2 4 0 3 1 2 0 -5 11 12 K. Edwards 4 0/1 0/1 0/0 0 0 0 1 0 2 1 0 +2 0 1 G. Dragic 27 4/7 1/3 0/0 2 4 6 3 2 1 4 0 -7 9 12 P. Mills 17 1/1 1/1 0/0 0 1 1 1 2 0 0 0 -12 3 5 Total 42/76 15/28 31/34 8 33 41 24 19 9 19 6 130 Pistons / 123 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval M. Bagley III 24 5/6 1/1 0/0 2 3 5 2 4 0 2 0 -19 11 15 S. Bey 33 5/13 3/7 2/2 2 2 4 4 2 1 1 0 -14 15 15 I. Stewart 31 6/14 2/3 1/2 7 4 11 2 5 0 2 2 -20 15 19 C. Joseph 19 1/7 0/3 3/3 1 4 5 2 1 1 1 0 -9 5 6 C. Cunningham 32 13/24 5/11 3/3 0 1 1 6 2 2 4 0 -12 34 28 K. Olynyk 17 3/4 1/2 1/2 1 2 3 8 3 1 1 0 +13 8 17 F. Jackson 16 5/10 0/3 1/1 0 1 1 1 1 1 0 0 +12 11 9 K. Hayes 33 6/10 1/3 0/0 1 3 4 3 2 4 0 1 -3 13 21 R. McGruder 12 2/4 2/4 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +5 6 4 B. Key 24 2/8 1/1 0/0 3 3 6 0 4 1 1 1 +12 5 6 Total 48/100 16/38 11/13 17 23 40 28 25 11 12 4 123

Washington – Chicago 94-107

En back-to-back, les Bulls ont retrouvé de l’énergie au début du 4e quart-temps. C’est DeMar DeRozan qui appuie sur l’accélérateur et les Bulls prennent enfin 10 points d’avance (90-80). Pendant trois quart-temps, c’est Nikola Vucevic qui avait tenu la baraque alors que Zach LaVine et DeRozan n’étaient clairement pas dans un grand soir.

Mais ils avaient donc gardé le meilleur pour la fin avec Zach LaVine qui signe sept points de suite pour donner 15 points d’avance. Les Bulls sont seuls 5e à l’Est alors que les Wizards voient leurs rêves de « play-in » s’éloigner.