Grâce à un monumental Giannis Antetokounmpo, Milwaukee assomme Philadelphie

Dans un premier temps brièvement dominée par les Bucks, sous l’impulsion d’un duo Khris Middleton – Giannis Antetokounmpo en forme (19 des 27 premiers points des Bucks), la première mi-temps est surtout marquée par l’explosion offensive des 76ers dans le second quart-temps. Sous l’impulsion d’un Joel Embiid qui inscrit 11 points dans ce seul quart-temps, après un premier quart-temps à 12 points de James Harden, les locaux plantent 37 points, à 9/18 à 3-points, et s’offrent une avance confortable à la mi-temps (61-51), face au récital de Giannis Antetokounmpo (17 points).

Mais la suite ne va pas être aussi bonne pour Philadelphie, qui livre une deuxième période clairement moins percutante. Le troisième quart-temps est assez équilibré (30-28 pour les Bucks), laissant la porte ouverte à Milwaukee pour un retour en force dans le dernier quart-temps.

Et c’est exactement ce qu’il se produit : toujours portés par un excellent « Greek Feak », qui atteint la barre des 40 points, bien aidé par Khris Middleton et Jrue Holiday, les hommes de Mike Buhenholzer rattrapent leur retard et renversent les 76ers dans l’ultime quart-temps : 37 points à 13/18 aux tirs ! Pendant que la bande de Doc Rivers, elle, perd pied en attaque (27 points, 11/26), trop dépendante de son duo Embiid – Harden pour exister.

Les 76ers ont une occasion d’égaliser, mais un contre du Grec sur Joel Embiid en décide autrement. D’abord considérée comme illégale, l’action est validée à la vidéo, et les Bucks s’imposent de justesse sur le parquet de Philly (118-116).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un match d’attaque agréable. Les Bucks ont terminé la rencontre à 50% de réussite aux tirs (44/88), avec 26 passes décisives pour 44 paniers, les 76ers à 48.3% (43/89), avec 28 passes décisives. Les deux formations ont livré une prestation offensive de très bonne facture, malgré l’omniprésence de Giannis Antetokounmpo d’un côté, et James Harden et Joel Embiid de l’autre, avec assez peu de déchets compte tenu du score final. Une affiche du haut du tableau de la conférence Est qui a tenu toutes ses promesses.

– La conférence Est en ébullition. Grâce à cette victoire, les Bucks prennent la 2e place aux Sixers, et ne sont qu’à une victoire du Heat. Jusqu’au bout, la course à la 1ère place va être passionnante.

TOPS/FLOPS

✅ James Harden et Joel Embiid. Qui compilent 61 points (sur 116) à 20/38 aux tirs, 19 rebonds et 16 passes. Le nouveau duo phare des 76ers a tout donné, a une nouvelle fois été immense, mais échoue de très peu. Après un tel effort, et alors que l’écart final est de deux points, les deux joueurs regretteront probablement le manque d’inspiration de leurs coéquipiers en attaque : seul Tobias Harris (22 points) a dépassé les 10 points.

✅ Giannis Antetokounmpo. Énorme performance du All-Star des Bucks sur le parquet des 76ers : 40 points (16/24), 14 rebonds et 6 passes. Avec, en prime, le lancer-franc qui fait passer les Bucks à +2 en fin de match, puis le contre décisif sur l’action suivante. Le « Greek Freak » a été immense.

✅ Khris Middleton et Jrue Holiday. Parfaits dans leurs rôles de lieutenants. Les deux autres membres du « Big Three » de Milwaukee ont assuré, particulièrement en deuxième période. Ils ont frôlé avec le triple-double : 22 points, 9 rebonds et 7 passes pour le premier, 18 points, 8 rebonds et 10 passes pour le second, et se sont avérés précieux pour faire pencher la balance en faveur des Bucks dans le « money-time ».

⛔️ Tyrese Maxey. Le jeune arrière a manqué de sa fougue habituelle, et cela s’est clairement ressenti dans l’attaque des 76ers, parfois trop stagnante quand le ballon quittait les mains de Harden ou Embiid. L’ancien de Kentucky n’inscrit que 7 points à 3/11 aux tirs, malgré 40 minutes passées sur le terrain.

LA SUITE

Philadelphie (46-29) : jeudi, déplacement à Detroit

Milwaukee (47-28) : passage à Brooklyn jeudi, pour un choc face aux Nets