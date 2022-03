Luka Doncic et les Mavericks ne font qu’une bouchée des Lakers

Comme on pouvait s’y attendre, les Lakers, privés de LeBron James et Anthony Davis, n’ont pas fait le poids sur le parquet de Mavericks toujours en course pour décrocher la troisième place de la conférence Ouest.

Luka Doncic a montré la voie en étant impliqué sur les 13 premiers points de son équipe avant de mettre les Californiens dans l’embarras en alignant deux stepback à 3-points de suite (23-12).

Dallas a bouclé le premier acte par un 13-3 alimenté par la paire Bullock-Green derrière l’arc (43-25) et a poursuivi à un rythme élevé jusqu’à la pause, avec cette fois le tandem Dinwiddie-Bertans pour sanctionner les Lakers de loin aux côtés d’un Luka Doncic toujours au-dessus du lot (82-56).

La deuxième mi-temps a pris des allures de démonstration de force. Luka Doncic en a profité pour s’offrir un beau triple-double en l’espace de 30 minutes, et Dallas s’est imposé sans trembler au terme d’un dernier acte dénué de suspense (128-110).

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Lakers dos au mur. Avec ce nouveau revers, voilà les Lakers à la 11e place de la conférence Ouest, avec un bilan similaire à celui des Spurs, dixièmes, qui possèdent le « tie breaker » en leur faveur. Les Californiens n’ont donc plus leur destin en main puisqu’ils devront espérer un faux pas supplémentaire de San Antonio pour retrouver une place en play-in.

– Une première mi-temps catastrophique. Même si le naufrage des « Purple & Gold » était prévisible, les Californiens ont très vite sombré, au point de concéder 82 points en l’espace de 24 minutes ! Depuis l’arrivée de la franchise à Los Angeles, jamais les Lakers n’avaient encaissé autant de points sur une mi-temps…

TOPS/FLOPS

✅ Luka Doncic. Le Slovène a largement contribué à faciliter la tâche des siens en alignant les paniers et les passes décisives dès le début de la rencontre. En rythme, il a ponctué sa prestation de quelques tirs estampillées Luka Doncic pour finalement s’offrir un triple-double en l’espace de 30 minutes à 34 points, 12 rebonds, 12 passes décisives.

✅ Le duo Bullock-Bertans. 31 points à eux deux à 9/13 à 3-points, les deux shooteurs résument la belle soirée des Mavs derrière l’arc (20/46).

⛔ Le duo Westbrook-Anthony. Les espoirs des Lakers reposaient notamment sur leurs épaules, mais ni l’un ni l’autre n’ont été en mesure d’amener les Californiens à bon port, terminant avec les pires +/- de l’équipe de Frank Vogel (-25 et -22).

LA SUITE

Dallas (47-29) : dernier back-to-back de la saison pour les Mavs ce soir, du côté de Cleveland

LA Lakers (31-44) : les troupes de Frank Vogel seront attendues sur le parquet du Jazz ce jeudi