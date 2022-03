Jimmy Butler sort du silence

Pour la première fois depuis l’accrochage musclé avec Udonis Haslem, puis Erik Spoelstra, Jimmy Butler a accepté de répondre à la presse de Miami.

Même si son coach et des coéquipiers avaient minimisé l’impact de cette altercation, le Heat venait d’enchaîner quatre revers de suite, et certains y voyaient une vraie cassure. Mais l’arrière/ailier All-Star assure que ça fait partie de la vie d’une équipe de basket, et que c’est surtout une piqûre de rappel pour lui et ses partenaires.

« Je pense que nous avions un peu trop pris nos aises en pensant que nous allions gagner tous les soirs » explique Jimmy Butler à propos des tensions au sein du groupe. « Tout ne va pas être parfait. Tout ne sera pas mauvais. Nous en avions conscience. Je pense juste qu’au final, nous devons rester soudés, et nous le sommes. Et nous allons continuer à rester comme ça, que ce soit dans la victoire ou la défaite. »

Preuve que tout est rentré dans l’ordre, Udonis Haslem et Jimmy Butler ont repris leur routine d’avant-match. « Des choses comme ça arrivent… On a conscience, et on passe à autre chose comme on l’a fait. On vient de gagner un match, et on va repartir sur une série de victoires. »

Spectateur des deux accrochages, Duncan Robinson pense que les adversaires en ont aussi profité. Le Heat a montré ses faiblesses alors qu’on pensait que leur expérience était suffisante pour attaquer les playoffs en favoris à l’Est.

« J’ai le sentiment que c’était quelque chose d’important, car ça l’était, et c’est comme ça. Il a fallu trouver des solutions, surtout à cette période de l’année. Ce que je veux dire, c’est que tout le monde est dos au mur, et veut gagner. Clairement, c’était important, mais dans le même temps, on a retenu la leçon et on est passé à la suite. »