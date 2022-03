Stats & Highlights | Les Wizards restent en vie, la passe de trois pour les Sixers

L’espoir d’une place en « play-in » est très mince, mais avec cette victoire arrachée à Detroit, les Wizards peuvent encore s’y accrocher. Même si avec le succès d’Atlanta dans le même temps, l’écart reste important (5.5 victoires).

Pour les Rockets et les Blazers, les ambitions sont loin mais Houston a au moins brisé sa série de onze défaites d’affilée loin de sa salle. Enfin, les Sixers étaient trop forts pour les Clippers, qui coulent dernièrement avec cinq revers de suite.

Detroit – Washington : 97-100

Bien qu’ils aient perdu Jeremi Grant en premier quart-temps, blessé, et qu’ils aient été dominés par Deni Avdija en second quart-temps, les Pistons n’étaient pas loin de jouer un mauvais tour aux Wizards.

Largement menées, les troupes de Dwane Casey ont pourtant pris l’avantage dans les cinq dernières minutes. Washington et Kristaps Porzingis (30 points) répondent avec un 6-0. Mais Cade Cunningham enchaîne deux paniers pour redonner un point d’avance aux siens. Finalement, Porzingis a le dernier mot face aux rookie de Detroit.

Pistons / 97 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Grant 8 2/4 1/2 0/0 0 1 1 1 0 0 2 0 +2 5 3 S. Bey 27 3/11 1/8 1/2 0 4 4 1 2 2 0 0 -3 8 6 I. Stewart 25 5/8 0/1 2/2 2 6 8 1 4 0 2 1 +3 12 17 C. Joseph 22 1/3 1/2 3/3 0 3 3 1 1 1 0 0 +1 6 9 C. Cunningham 35 11/22 0/2 0/0 3 4 7 9 4 0 3 1 0 22 25 M. Bagley III 35 10/16 0/3 5/5 1 4 5 0 0 2 0 1 -5 25 27 F. Jackson 15 0/6 0/3 2/2 1 2 3 1 0 0 0 0 -1 2 0 K. Hayes 29 4/8 2/2 0/0 0 6 6 4 3 2 4 3 -6 10 17 R. McGruder 26 1/12 1/8 0/0 3 4 7 1 3 2 2 0 -3 3 0 B. Key 18 2/6 0/1 0/0 1 4 5 0 3 0 2 2 -3 4 5 Total 39/96 6/32 13/14 11 38 49 19 20 9 15 8 97 Wizards / 100 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval R. Hachimura 27 5/12 1/5 0/0 0 5 5 1 1 0 1 0 +1 11 9 C. Kispert 31 3/8 1/5 0/0 1 0 1 0 2 1 2 2 +3 7 4 K. Porzingis 32 11/22 3/8 5/7 2 8 10 3 3 2 2 2 -4 30 32 T. Satoransky 29 2/4 0/0 2/2 1 2 3 6 0 2 1 0 -1 6 14 K. Caldwell-Pope 33 2/10 0/3 4/4 1 2 3 2 2 1 1 0 -2 8 5 A. Gill 23 2/3 0/1 0/0 0 5 5 1 2 0 1 1 +9 4 9 D. Avdija 32 7/16 3/7 4/4 0 10 10 4 1 0 4 1 +5 21 23 T. Bryant 14 1/2 1/1 4/4 0 5 5 0 4 0 1 0 0 7 10 I. Smith 19 3/6 0/0 0/0 0 3 3 6 0 0 4 1 +4 6 9 Total 36/83 9/30 19/21 5 40 45 23 15 6 17 7 100

Portland – Houston : 106-125

Comme toujours ou presque ces derniers temps, les Blazers ont été débordés dès le début de match. Les Rockets prennent rapidement 18 points d’avance, en premier quart-temps. En deuxième, KJ Martin enfonce le clou avec 11 points.

Puis, en troisième quart-temps, malgré avoir compté 24 points de retard, Portland revient à onze points. Stephen Silas ne change pas ses plans : le coach avait décidé de laisser une partie de ses titulaires sur le banc pour le dernier quart-temps, il l’a fait. C’est donc Josh Christopher qui va définitivement écarter les hommes de Chauncey Billups, pour redonner vingt points d’avance. La revanche est pour ce soir, même endroit, même heure…

Trail Blazers / 106 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval D. Eubanks 26 9/12 0/0 0/0 2 3 5 1 2 0 2 0 -27 18 19 T. Watford 30 8/13 0/0 3/5 1 4 5 6 3 1 2 0 -18 19 22 B. Williams 24 1/10 0/5 0/0 1 1 2 2 1 0 2 1 -30 2 -4 C. Elleby 28 6/10 1/2 1/3 3 4 7 3 3 0 2 0 -29 14 16 K. Johnson 22 4/7 0/1 2/2 2 1 3 1 2 1 3 0 -19 10 9 G. Brown III 21 4/8 0/2 0/0 3 2 5 3 3 1 2 0 +8 8 11 E. Hughes 25 3/7 0/1 1/1 0 4 4 2 1 0 0 1 +5 7 10 K. Blevins 17 0/2 0/2 1/2 1 1 2 3 2 1 0 0 -6 1 4 K. Dunn 19 3/5 0/0 6/6 0 3 3 7 2 2 3 0 +13 12 19 B. McLemore 27 5/11 2/7 3/4 0 2 2 0 2 0 1 1 +8 15 10 Total 43/85 3/20 17/23 13 25 38 28 21 6 17 3 106 Rockets / 125 Tirs Rebonds Joueurs Min Tirs 3pts LF O D T Pd Fte Int Bp Ct +/- Pts Eval J. Tate 23 7/10 3/4 0/0 1 3 4 1 2 2 2 0 +15 17 19 C. Wood 27 3/7 0/3 4/4 0 11 11 5 2 1 1 1 +15 10 23 E. Gordon 22 2/4 1/3 0/0 0 2 2 1 0 0 0 0 +22 5 6 K. Porter Jr. 26 4/9 3/7 2/2 1 1 2 7 1 1 2 1 +18 13 17 J. Green 28 9/16 5/10 0/0 0 3 3 0 0 0 0 0 +16 23 19 B. Fernando 3 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 +2 0 0 K. Martin Jr. 22 6/8 1/2 3/5 2 0 2 1 2 1 1 0 +11 16 15 A. Sengun 21 1/3 0/0 2/3 2 4 6 5 5 2 6 0 -5 4 8 D. Schroder 23 4/9 2/4 4/4 0 2 2 3 3 3 1 1 -5 14 17 G. Mathews 20 2/7 2/7 1/1 0 1 1 0 3 0 0 0 +1 7 3 J. Christopher 20 5/8 2/3 2/2 3 1 4 2 2 2 1 0 +3 14 18 D. Nix 5 0/2 0/2 2/2 0 0 0 2 1 0 0 0 +2 2 2 Total 43/83 19/45 20/23 9 28 37 27 22 12 14 3 125

LA Clippers – Philadelphie : 97-122

Les Sixers ont plié le match en première mi-temps. Sous l’impulsion d’un énorme James Harden, 25 points et 11 rebonds avant la pause, ils passent un 21-2 après avoir été menés 5-0. En fin de premier quart-temps, il y a déjà vingt points d’écart.

Les Clippers réagissent avec un 17-6 pour revenir un peu, mais Philadelphie a encore la réponse juste : un 8-0. En seconde période, les troupes de Doc Rivers peuvent gérer leur avance et l’emporter facilement. Les stars ont brillé : Joel Embiid termine avec 27 points et 10 rebonds, Harden, avec 29 unités et 15 prises. C’est la première fois qu’ils signent chacun un double-double le même soir.