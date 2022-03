Le comeback fulgurant des Knicks à Miami

Pour la 4e fois de la saison, les Knicks s’imposent après avoir été menés d’une vingtaine de points. Cette fois, c’est sur le parquet du Heat, le leader de la conférence Est, et les Newyorkais s’imposent 111-103 après avoir gagné le dernier quart-temps 38-15 !

Alors que Markieff Morris venait de donner 17 points d’avance au Heat (90-73), un joueur va complètement changer la donne, et c’est Immanuel Quickley. Le joker des Knicks va soudainement prendre feu pour planter huit points en moins d’une minute. Son énergie est contagieuse, et comme par magie, on retrouve la défense des Knicks de l’an passé. Face à un Taj Gibson des grands soirs, le Heat se mange stop sur stop, au point de rater 11 tirs sur 12 !

En face, Miles McBride et Quentin Grimes sont déchaînés, et en cinq minutes, les Knicks ont égalisé (92-92). Les hommes de Tom Thibodeau viennent de signer un 19-2, et ils ne vont pas s’arrêter là. C’est Quickley qui reprend son festival, et les efforts du tandem Adebayo-Butler sont vains, et l’arrière des Knicks donne huit points d’avance à 90 secondes de la fin (103-95). Max Strus et Butler croient en un improbable retournement de situation, mais Quickley, encore lui, ne tremble pas aux lancers-francs pour valider la victoire (111-103)

CE QU’IL FAUT RETENIR

Pas de cadeau pour Lowry. Pour la 6e fois de sa carrière de basketteur, Kyle Lowry jouait le soir de son anniversaire, et pour la 6e fois, il a perdu. La première fois, c’était en pleine March Madness avec Villanova d’un petit point face à North Carolina.

Miami craque. Troisième défaite de suite pour le Heat, battu d’abord par l’équipe B des Sixers, puis par les « Baby Warriors », et ce soir par des Knicks privés de Julius Randle.

Les rebonds offensifs. A l’image de Mitchell Robinson, qui prend uniquement des rebonds offensifs ce soir, les Knicks ont archi-dominé dans la peinture du Heat. New York prend 18 rebonds offensifs, transformés en 28 points sur des tirs en seconde chance.

TOPS/FLOPS

✅Immanuel Quickley. Le feu follet parfait. Son agressivité et ses prises de risque ont changé la donne en début de quatrième quart-temps. Son sang-froid en fin de match a aussi été précieux. Il inscrit 20 de ses 23 points dans le 4e quart-temps.

✅Le banc des Knicks. Tous les remplaçants sont à féliciter, notamment pour leur défense dans le 4e quart-temps. Autour de papy Gibson, ils étaient énergiques, prêts à se bondir vers l’avant pour tenter ce comeback. Dommage que les Knicks se découvrent un banc alors que leur saison est quasi terminée.

✅Jimmy Butler. Il avait des choses à se faire pardonner après l’accrochage avec Udonis Haslem et Erik Spoelstra. Il s’est comporté en leader de bout en bout, mais il a manqué de soutien au moment où l’équipe a perdu pied.

⛔Duncan Robinson. Tyler Herro absent, on attendait beaucoup de Robinson, et il a encore déçu…

LA SUITE

Miami (47-27) : back-to-back face aux Nets. En jeu, la 1ère place de la conférence Est.

New York (32-42) : déplacement plutôt tranquille à Detroit dimanche.