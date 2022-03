Andrew Wiggins commence à sortir la tête de l’eau

Depuis qu’il est devenu All-Star, Andrew Wiggins est dans le dur. L’ailier des Warriors a perdu son mordant offensif et affiche une maladresse chronique ainsi que des chiffres très inquiétants aux lancers-francs, avec un vilain 36% de réussite dans cet exercice sur quatorze matches entre le mois dernier et le 11 mars.

Néanmoins, depuis deux semaines et après un coup de pression de Stephen Curry, il y a un peu de mieux, avec notamment 21 points contre les Bucks, puis 22 unités face à Miami. Ce match contre le Heat est tout simplement sa plus haute marque depuis le 31 janvier !

« C’est un de mes meilleurs matches durant cette période », explique l’ancien de Minnesota à NBC Sports. « Je me sentais bien. Même dans le dernier match, je n’avais pas été adroit, mais je me sentais bien. Je suis sur le retour. Il faut que je continue comme ça, que je garde le même état d’esprit qu’en seconde période. »

Le All-Star a bien raison de préciser qu’il doit surfer sur sa seconde période car sa première mi-temps à Miami fut catastrophique avec deux petits points marqués, à 1/5 au shoot, un seul rebond et aucune passe décisive en quinze minutes…

Un déclic pour la suite ?

Après la pause, Andrew Wiggins a inscrit 20 points à 7/11 au shoot et surtout marqué deux paniers importants dans les deux dernières minutes pour tuer le match. De plus, son 3/3 aux lancers-francs est rassurant et confirme qu’il a retrouvé la mire dernièrement.

« Ça n’a pas été facile pour Andrew », remarque Steve Kerr. « Mais il a joué beaucoup de grands matches pour nous. Sa première partie de saison était incroyable : il a été All-Star. Il faut regarder l’ensemble de sa saison. C’est ce que je lui ai dit. Tout le monde peut traverser une mauvaise passe, mais dans l’ensemble, il fait une bonne saison. Il a tenu bon malgré une première mi-temps compliquée, puis explosé en seconde. »

Avec deux sorties à plus de 20 points sur ses quatre derniers matches (et 75 % de réussite aux lancers-francs), Andrew Wiggins retrouve des couleurs au meilleur moment, à trois semaines des playoffs. Les Warriors le savent : ils auront besoin de lui pour aller loin.

« Avoir un Wiggins dominateur, c’est un énorme plus pour notre équipe », déclare Jordan Poole. « Je n’ai aucun doute qu’il va revenir à son niveau. J’ai confiance en lui pour mettre des gros shoots, parce qu’il est comme ça. Il est capable de faire ça chaque soir. C’est un grand joueur donc il n’a pas à écouter le bruit médiatique. On a gagné un gros match et il n’est pas étranger à ça, il en est même une des raisons. »