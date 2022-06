Stephen Curry met un petit coup de pression à Andrew Wiggins

Gregg Popovich l’a très bien résumé, en parlant de Dejounte Murray, All-Star pour la première fois cette saison. « Quand on arrive à ce niveau-là, on s’attend à ce que le joueur le soit chaque soir », expliquait le coach des Spurs.

Ce constat s’applique aussi à un autre All-Star pour la première fois, Andrew Wiggins. Sauf que depuis quelques matches, l’ailier de Golden State n’est pas au niveau de la première partie de saison, avec seulement 13.6 points de moyenne à 41% de réussite au shoot sur les huit dernières rencontres.

« On demande la même chose à tout le monde : donner le meilleur de soi-même à chaque match », rappelle Stephen Curry à NBC Sports. « Il faut avoir cette intention-là, peu importe ce que ça signifie ensuite pour chacun. On demande ça, et ça concerne aussi Wiggins. J’attends une réponse de sa part. »

Dans la défaite à Minnesota, qui a marqué et déçu Steve Kerr, l’ancien des Wolves a montré un meilleur visage… pendant trois minutes. L’ailier a commencé avec 8 points à 3/3 au shoot, avant de perdre deux ballons en moins de 50 secondes, pour finalement conclure sa partie avec 12 points à 5/13 au shoot.

« Il doit rester agressif, être le scoreur et l’athlète qu’il est », précise le MVP 2015 et 2016, sous forme de conseil, pour The Athletic. « On doit déterminer si son coup de mou s’explique par nos systèmes, parce qu’il n’est pas mis dans les bonnes positions, ou si c’est lui qui a besoin de s’affirmer davantage et de demander la balle pour jouer certains matchups. »

Le leader des Warriors met donc un petit coup de pression à son coéquipier quand son coach y voit un passage à vide logique dans une saison régulière, et qui correspond à celui des Warriors (six défaites en huit matches).

« Il est un de nos meilleurs joueurs et on a besoin qu’il soit bon », déclare Steve Kerr. « Dès qu’on regarde une saison, il y a des dynamiques collectives et ça porte tout le monde. En ce moment, on est dans le dur. »