Frustré face aux Suns, D’Angelo Russell a préféré rester à l’écart de ses coéquipiers

Il reste plus de sept minutes à jouer dans ce Wolves – Suns et Chris Finch décide de ramener Patrick Beverley en jeu, à la place de D’Angelo Russell. Ce dernier, plutôt que de rejoindre son banc, va s’asseoir à quelques mètres de là, devant les sièges réservés aux journalistes. Et durant les temps-morts réclamés dans les minutes suivantes, le meneur des Wolves préfère rester à l’écart.

L’explication ? « Ça dépend de la façon dont le match se déroule, si je suis en colère par exemple. Il est possible que j’aille me décharger un peu. Si je n’ai pas aimé la rotation ou autre chose, je préfère avoir mon espace, évaluer la situation et essayer de rester dans le jeu », décrypte-t-il après la rencontre.

Le meneur avait effectivement de quoi être frustré par ce match. En 27 minutes de jeu, il a dû se contenter de 6 points inscrits (3/9 aux tirs dont 0/5), 7 passes et 3 rebonds. Avant de sortir, il avait toutefois converti un tir et réalisé l’un des caviars de la soirée.

Il assure en tout cas que son auto-mise à l’écart n’était pas un message envoyé à son coach ou à ses coéquipiers, mais plutôt un moyen de les préserver de sa propre frustration. « Si tu as le sentiment d’être chaud et que tu es remplacé, tu ne vas pas aimer ça. Cela peut être ça ou le fait de ne pas bien jouer. Il ne faut pas s’en prendre à ses coéquipiers mais se ressaisir pour rebondir. Ce sont des petites réflexions mentales. Je ne pense pas que ce soit plus que ça. »

Le fait de prendre ses distances avec le jeu, et le groupe, peut aussi être un bon moyen de voir les choses différemment selon lui. « Voir comment ils défendent, ce qu’ils essayent de faire. C’est presque comme être un sixième homme, sans être titulaire. […] C’est plus ou moins des choses comme ça, quels systèmes je peux mettre en place, comment ils me défendent… C’est juste comment je vois les choses d’ici. »

Une séance d’observation pas vraiment payante pour lui puisqu’il est rentré trois minutes plus tard, mais ne s’est pas montré dans le jeu pour éviter la défaite de son équipe.