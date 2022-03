Corey Kispert a saisi sa chance

Intronisé dans le cinq majeur des Wizards à la mi-février, au moment de l’annonce de l’opération au poignet gauche de Bradley Beal, synonyme de fin de saison pour l’arrière All-Star, Corey Kispert avait montré de bonnes choses jusqu’au break du All-Star Weekend, dépassant la barre des 10 points à trois reprises en cinq matches.

Depuis la reprise, c’est encore mieux : en mars, l’ancien tireur d’élite de Gonzaga reste fidèle à sa réputation et affiche des moyennes de 12.1 points, à 51% aux tirs et surtout 42.4% à 3-points.

Avec ses quatre saisons à l’université, le rookie de 23 ans monte en puissance en cette fin de saison, et apporte, par la pertinence de ses déplacements loin du ballon et la fiabilité de son tir extérieur, une certaine stabilité dans l’attaque de Washington, privée de Bradley Beal et centrée autour de Kristaps Porzingis jusqu’à la fin de la saison.

« Il n’a jamais vraiment été un rookie, un jeune pris de court par les lumières aveuglantes de la NBA, comme j’ai pu l’être » déclarait Brad Beal, qui depuis que sa saison est terminée a davantage le temps d’observer son coéquipier, désormais titulaire à sa place. « Il est très mature, on sent qu’il a emmagasiné toute cette expérience à la fac. Il est arrivé ici, il savait déjà comment jouer. […] Il comprend à quel moment il doit couper. Quand les autres gars attaquent le cercle, il sait où se placer pour obtenir un tir ouvert. Il est toujours ouvert en réalité ! Et par son expérience passée, il est en confiance pour planter ces tirs. Il va continuer à progresser. »

Après un début de saison chaotique, marquée par un temps de jeu inconstant et surtout par la crainte d’être contaminé lors de la vague du Covid-19 durant l’hiver, et donc de perdre sa place dans la rotation dense de Washington sur les ailes, Corey Kispert savoure cette montée en puissance.

« J’ai fait des sacrifices, je me suis isolé pendant deux ou trois semaines. » explique-il, en référence à l’autoconfinement qu’il s’était imposé durant l’hiver. « Mais ça a payé pour moi, quand je vois l’impact que j’arrive à avoir dernièrement. Je grandis en tant que joueur. Les derniers mois n’ont pas été faciles, mais je m’en sors plutôt très bien. Les turbulences en valaient la peine, je dirais. »