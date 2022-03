Darren Collison de retour aux Lakers… en G-League

Darren Collison aux Lakers, épisode II. Shams Charania rapporte que le meneur s’est engagé avec les South Bay Lakers, l’équipe G-League affiliée à la formation NBA avec deux objectifs en parallèle : aider l’équipe, actuellement 2e de sa conférence (17 victoires – 10 défaites) à remporter le titre dans l’antichambre de la NBA, et bien sûr bénéficier du coup de fil d’une formation de la Grande Ligue pour finir la saison.

Pour le joueur de 34 ans, natif de Californie et qui a suivi son cursus universitaire à UCLA, il s’agit d’un second passage à Los Angeles cette saison. Fin décembre 2021, il avait en effet signé un contrat de dix jours avec les coéquipiers de LeBron James. Sans éclat puisqu’en trois apparitions d’une dizaine de minutes à chaque fois, le vétéran n’avait affiché qu’un point et un rebond de moyenne.

Ces trois matches joués étaient les premiers disputés par l’ancien meneur des Hornets, Pacers ou Kings depuis sa retraite surprise à l’intersaison 2019, afin de se consacrer à la religion.