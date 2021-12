L.A. Lakers : revoilà Darren Collison !

Après Joe Johnson et Lance Stephenson, sans oublier Isaiah Thomas avec qui il va évoluer, Darren Collison est le dernier « revenant » à profiter de l’émergence des cas de Covid-19 en NBA pour intégrer un effectif.

À 34 ans, l’ancien meneur des Pacers, des Kings, des Clippers, des Mavericks et des Hornets paraphe en effet un contrat de dix jours avec les Lakers, juste avant Noël. Un joli cadeau pour ce Californien d’origine, passé par l’université de UCLA et qui n’avait plus été aperçu dans la ligue depuis son second passage à Indianapolis, en avril 2019.

Autre signature de Los Angeles annoncée par ESPN, en vue du « Christmas Day Game » de demain soir face aux Nets : celle de Stanley Johnson. Un ailier de 25 ans, 8e choix de la Draft 2015, qui n’est jamais parvenu à lancer véritablement sa carrière.

S’ils veulent taper dans l’oeil de leurs nouveaux dirigeants, il n’y aura donc pas de temps à perdre pour Darren Collison, un temps associé aux « Purple & Gold » pendant sa retraite, qu’il avait prise à l’intersaison 2019 afin de se consacrer à la religion, mais également pour Stanley Johnson, qui retrouvera un LeBron James avec qui il s’était fritté durant sa saison rookie.

Tous les deux se devront ainsi de faire leurs preuves rapidement, au sein de cette équipe des Lakers actuellement dans le dur (quatre défaites de rang) et privée d’Anthony Davis, Trevor Ariza, Kendrick Nunn et Kent Bazemore. En plus de Malik Monk, Avery Bradley et Austin Reaves, cependant en « game-time decision » pour ce duel contre Brooklyn.