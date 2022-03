Les Bulls sombrent à Milwaukee

Les Bucks ont mis huit minutes à se mettre en jambes avant de ne laisser aucune chance à Chicago. En sept minutes à cheval sur les premier et deuxième quart-temps, les coéquipiers de Giannis Antetokounmpo ont passé un 23-4 à leurs adversaires pour prendre un avantage qu’ils garderont pendant le reste de la rencontre.

Nikola Vucevic avait pourtant mis son équipe sur de bons rails, marquant 11 des 20 premiers points des Bulls mais ces derniers ont ensuite butté sur le mur érigé par les Bucks d’un côté et n’avaient aucune réponse pour le double MVP grec de l’autre côté. L’avance des Bucks atteindra les 26 points en première mi-temps avant que Zach LaVine ne limite la casse avant la pause (59-43).

Transparent jusque-là, DeMar DeRozan ramène Chicago à -10 en milieu de troisième quart-temps et c’est cette fois Jrue Holiday qui vient seconder Giannis Antetokounmpo pour éteindre les espoirs des Bulls. Les Bucks infligent un 21-6 à leur voisin de l’Illinois pour reprendre 25 points d’avance et filer vers une huitième victoire en dix matchs lors du mois de mars. Les Bulls quant à eux continuent de chuter face à des équipes à plus de 50% de victoires.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Bucks retrouvent leur assise défensive. Avec le retour de Brook Lopez, Milwaukee redécouvre à quel point sa défense peut être dévastatrice. Plus agressive sur pick & roll avec Bobby Portis dans le cinq de départ, les Bucks sont revenus à leur schéma préféré, le « drop ». Grâce à cette stratégie, les hommes de Mike Budenholzer ont limité Chicago à seulement 10 points dans la raquette en première mi-temps et ont réussi à le faire sans faire de fautes, abandonnant seulement deux lancers-francs à leurs adversaires.

– Les Bulls impuissants face à Giannis Antetokounmpo. Depuis le début de saison, un des points faibles de la défense de Chicago est son manque de taille sur les ailes. Beaucoup espérait que le retour de Patrick Williams puisse aider dans ce secteur. Malheureusement pour lui, l’ailier n’a rien pu faire face au rouleau compresseur du Wisconsin. Plus rapide, plus puissant, plus expérimenté que son adversaire direct, Giannis Antetokounmpo a été déterminant quand les Bucks ont fait l’écart en première mi-temps et pour le conserver en seconde. C’était seulement le deuxième match de Williams après avoir raté plus de quatre mois de compétition. Il est donc difficile de lui jeter la pierre mais force est constater que si ses deux équipes se rencontrent en playoffs, les Bulls vont devoir être créatif pour limiter le MVP des dernières Finals.

– Khris Middleton absent. Les Bucks ont dominé les Bulls sans leur deuxième All-Star, Khris Middleton. Victime d’une chute sur son poignet gauche lors de la défaite à Minnesota, l’ailier était absent cette nuit mais Mike Budenholzer se voulait rassurant sur l’état de santé de son joueur. L’entraineur annonçait d’ailleurs avant le match que Khris Middleton devrait rapidement retrouver ses coéquipiers.

TOPS/FLOPS

✅ Giannis Antetokounmpo. 25 points, 17 rebonds, 5 passes décisives et 3 contre en seulement 30 minutes de jeu. Le Grec a marché sur la défense des Bulls mais, et il faut le souligner, il a tout de même perdu 9 ballons. Cela ne l’a pas empêché de terminer avec un +/- de +28 !

✅ Jrue Holiday. En l’absence de Khris Middleton, le meneur a répondu présent. Il a posé son empreinte sur le match, en particulier en deuxième mi-temps y marquant 20 de ses 27 points à 9 sur 11 aux tirs. Il s’est également démené en défense pour limiter le duo LaVine – DeRozan.

✅ ⛔Nikola Vucevic. La pivot des Bulls a été le seul à surnager offensivement pour Chicago, terminant la rencontre avec 22 points, à 9 sur 15 aux tirs dont 4 sur 5 à trois points, et 7 rebonds. Il a toutefois été mis à mal de l’autre côté du terrain.

⛔ Zach LaVine / DeMar DeRozan. Les deux All-Stars ont souffert face à la défense des champions en titre, ne trouvant jamais leur rythme. Ils ont chacun marqué 21 points mais à 16 sur 39 aux tirs.

LA SUITE

Milwaukee (44-27) : les Bucks restent à la maison pour le prochain match face aux Wizards jeudi.

Chicago (42-29) : les Bulls enchainent avec un déplacement à La Nouvelle-Orléans.