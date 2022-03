Sans Giannis Antetokounmpo, Milwaukee s’effondre à Minnesota

Minnesota n’a pas fait de détails face au champion en titre, privé de Giannis Antetokounmpo, touché au genou. Emmenés par tout un collectif autour du trio Russell-Edwards-Towns, les Wolves ont déroulé jusqu’à faire plier Milwaukee après trois quart-temps.

Les Wolves ont profité du coup de chaud d’Anthony Edwards pour prendre les commandes. L’arrière a d’abord signé 12 points de suite, avec deux paniers à 3-points, deux drives et un tir à mi-distance (18-17). Karl-Anthony Towns a ensuite pris le relais (11 points en premier quart-temps) pour accentuer un écart à peine réduit par les 3-points de Pat Connaughton et Wes Matthews (34-28).

Ce fut ensuite au tour de Naz Reid de planter 12 points de suite, ponctuant sa démonstration d’un 3-points (48-38). Mais Milwaukee n’a pas lâché, et avec l’aide de Jrue Holiday et Grayson Allen, Khris Middleton a su maintenir son équipe en vie (53-48).

Les 3-points de la paire Nwora-Connaughton n’ont toutefois pas suffi pour empêcher Minnesota de s’échapper juste avant la pause, suite à un 3-points de D’Angelo Russell et un panier de Malik Beasley (68-56).

Les Wolves ont relancé très fort après le repos, sous l’impulsion d’un Anthony Edwards pris d’un nouveau coup de chaud, à 3/3 de loin (82-65). Brook Lopez a répondu un temps, puis Milwaukee a fini par s’effondrer face aux assauts répétés des locaux, emmenés par le quatuor Russell-Beasley-Prince-Vanderbilt (92-69).

Malgré tous les efforts des Bucks, les Wolves sont restés euphoriques en attaque, en profitant même pour faire le show entre le « windmill » d’Anthony Edwards et le alley-oop de ce dernier pour Jarred Vanderbilt (116-96). Vainqueurs 138-119, les coéquipiers de Karl-Anthony Towns peuvent continuer à viser le Top 6.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les Wolves fidèles à leur réputation. Sur une belle série depuis le début du mois (10 victoires en 11 matchs), les troupes de Chris Finch ont démontré une fois de plus leur capacité à élever leur niveau de jeu face aux grosses écuries de la ligue. Même si Giannis Antetokounmpo n’était pas là ce soir, Minnesota avait déjà gagné face au champion en titre cette saison, et a accroché à son tableau de chasse les meilleures équipes de la NBA, à l’exception des Suns.

– Une attaque de feu. Minnesota a également confirmé son statut d’attaque folle, la seule à plus de 115 points en moyenne par match, avec un collectif qui a une fois de plus tourné à plein régime. On retiendra notamment les 30 passes décisives et cette adresse extérieure insolente tout au long de la rencontre pour terminer à 22/47 derrière l’arc (46.8%).

– Deux expulsions dès le premier quart-temps. La rencontre a soudainement dégénéré après un accrochage entre Taurean Prince et Serge Ibaka à la lutte au rebond, auquel Patrick Beverley est venu mettre son grain de sel. Alors que les deux joueurs s’apprêtaient à mettre un terme à leur altercation, le meneur des Wolves a pris son élan pour pousser Ibaka dans le dos, avant d’être poussé à son tour par George Hill. À l’arrivée, Patrick Beverley a été expulsé, tout comme George Hill côté Milwaukee. Serge Ibaka s’en est tiré avec une faute technique.

TOPS/FLOPS

✅ Anthony Edwards. L’arrière a d’abord été très entreprenant en défense et a été récompensé par trois interceptions. En attaque, il s’est rapidement mis en route, dès le premier quart-temps, avant d’aligner son 3/3 à 3-points au retour des vestiaires qui a contribué à mettre Milwaukee KO. Le bouquet final, son « windmill » dans le dernier acte pour terminer à 25 points, 5 rebonds et 4 passes décisives.

✅⛔ Khris Middleton. L’ailier devait prendre le leadership en l’absence de Giannis Antetokounmpo. Il a tenu son rôle en première mi-temps avant de sombrer en même temps que son équipe au retour des vestiaires (15 points, 7 rebonds, 5 passes décisives).

⛔ La paire Portis-Ibaka. On pouvait également en attendre plus du secteur intérieur. Si Brook Lopez a fait bonne figure, Bobby Portis et Serge Ibaka ont vécu un cauchemar en attaque, respectivement à 4 points à 2/10 au tir et 5 points à 1/11.

LA SUITE

Minnesota (42-30) : les Wolves sont attendus à Dallas lundi soir.

Milwaukee (44-27) : les Bucks recevront Chicago mardi soir.