Julius Randle pleure le départ de Kenny Payne

Le départ de Kenny Payne pour Louisville en NCAA a énormément affecté Julius Randle. Il faut dire que les deux hommes sont très proches et si Julius Randle a explosé la saison passée, en devenant MIP, All-Star et membre de la All-NBA Second Team, Kenny Payne y était pour beaucoup.

« Égoïstement, ça me rend malade », commente le joueur pour le New York Post. « Pour dire la vérité, j’ai pleuré deux fois. J’en suis malade, car je ne veux pas qu’il parte mais, dans le même temps, je voulais qu’il nous quitte. Je ne lui ai jamais dit. Il le fallait. Ce qu’il a fait pour les Knicks, c’est incroyable. »

Kenny Payne et Julius Randle, c’est une relation qui dure depuis bien plus longtemps que l’arrivée du premier à New York en 2020, comme assistant de Tom Thibodeau. C’est en effet lui qui avait recruté Julius Randle chez les Wildcats, quand il était le bras droit de John Calipari à Kentucky, en 2013.

« D’un point de vue personnel, ça va plus loin encore entre lui et moi », rappelle-t-il. « On parle d’un gamin de Dallas là. J’avais 17 quand il est venu chez moi. Ma mère m’a laissé partir, son seul fils. Mais Payne lui a dit qu’il allait s’occuper de moi, qu’elle n’avait pas à s’inquiéter. Il s’est comporté avec moi comme si j’étais son fils. »