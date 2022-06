Le MVP de la nuit | Une bougie et une perf’ de plus pour Joel Embiid

Pour ses 28 ans, Joel Embiid s’est offert une nouvelle performance de choix avec 35 points et 17 rebonds dans la victoire difficile face aux Cavaliers. La routine pour lui, même si ce n’était pas un match comme les autres pour lui puisqu’il fêtait ses 28 ans.

Incertain avant la rencontre à cause d’une alerte aux lombaires, il a finalement tenu sa place, et il a carrément débuté la rencontre par un 6 sur 6 aux tirs. À l’arrivée, il signe un match très propre avec ce 13 sur 19 aux tirs, et ses 5 passes qui complètent sa fournée habituelle aux points et aux rebonds.

« On a gagné le match qu’il fallait, et je me sens super bien » a réagi le Camerounais, dont les coéquipiers portaient un T-shirt spécial pour l’occasion. « C’est une saison NBA. Aucun de nous ne se sent bien en ce moment. On doit continuer de jouer comme ça. »

La présence de James Harden libère de l’espace

Ce que veut dire Joel Embiid, c’est que c’est une victoire à l’arraché, au forceps, et il en a été le moteur. Un vrai démolisseur pour faire plier les tendres Lauri Markkanen et Evan Mobley.

« Sur la fin de match, Joel a mis des shoots difficiles, mais vraiment difficiles, et récupéré des and-1 par son physique. Mais il n’y avait rien de facile pour lui » souligne JB Bickerstaff. « Il a fallu qu’il les mérite. James Harden aussi. On les a obligés à mériter leurs paniers. »

Le duo Harden – Embiid a fait mal, et sans surprise, le fait que l’ancien arrière des Rockets attire plusieurs défenseurs donne des munitions et de l’espace à Joel Embiid. La défense de Cleveland est bonne, et les rotations sont efficaces, mais il suffit parfois d’une demi-seconde ou d’un appui pour que le Camerounais prenne le dessus.

« C’est vraiment une vision sympa que de voir les équipes faire des prises à deux sur James, car ça rend les choses encore plus faciles pour Joel » témoigne Tyrese Maxey, auteur de 25 points. « Si vous les laissez faire du jeu à deux, ils sont très difficiles à battre. Cela devrait être difficile pour les adversaires. »

Ce qui est intéressant, c’est qu’il s’agissait peut-être d’un avant-goût des playoffs puisque les deux formations sont actuellement 3e et 6e de la conférence Est, et chaque camp a dévoilé quelques cartes.