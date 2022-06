Les Grizzlies en démonstration dans l’Indiana

Pas de Morant, pas de problème pour les Grizzlies qui décrochent une 4e victoire de suite en l’emportant 135-102 à Indianapolis. Un petit round d’observation où les Pacers font jeu égal et, ensuite, Tyus Jones et De’Anthony Melton se fâchent avec un 10-1 pour donner sept points d’avance après 12 minutes (32-25).

Sous les panneaux, Jaren Jackson Jr. voit tout et surveille les lignes de passe, et les Pacers ont toutes les peines à inscrire des paniers. Résultat : Memphis se projette vite vers l’avant et les contre-attaques s’enchaînent. En quatre minutes, Memphis s’offre déjà 16 points d’avance (52-36). Ziaire Williams plante de loin, et trois minutes plus tard, les Grizzlies ont pris le large : 63-41.

La suite ne sera qu’un long calvaire pour les Pacers avec un festival collectif des Grizzlies plus altruistes que jamais, et leur avance va atteindre les 37 points dans le 3e quart-temps, et même les 43 points dans le dernier quart-temps (115-72). Il reste sept minutes à jouer, et les deux coaches décident de lancer le « garbage time ». A l’arrivée, Memphis s’impose de 33 points (135-102), et c’est la plus lourde défaite des Pacers cette saison.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Les régionaux de l’étape. Desmond Bane et Jaren Jackson Jr. ont des attaches fortes avec l’Indiana, et ils étaient particulièrement motivés à l’idée de jouer devant des proches. Ils sont les deux meilleurs marqueurs de leur équipe, et JJJ a été le plus spectaculaire.

– Ja Morant absent. Le meneur All-Star souffre du dos. Selon son coach, rien de bien méchant, mais du repos est toujours bon à prendre.

– La démonstration des Grizzlies. De la vitesse, de l’altruisme et de l’adresse. C’est le cocktail explosif de Memphis qui termine la rencontre avec 38 passes décisives sur 41 paniers ! À la mi-temps, Memphis avait inscrit 24 points sur contre-attaque, contre zéro aux Pacers. Le tout en défendant avec 12 interceptions et 10 contres.

TOPS/FLOPS

✅Tyus Jones. Tous les Grizzlies sont à féliciter, mais Tyus Jones confirme qu’il est plus qu’une doublure et qu’il tient la boutique lorsque Ja Morant est absent. Il a le souci de faire jouer les autres, et il est le joueur symbole de l’altruisme des Grizzlies.

✅Jaren Jackson Jr. C’est une pieuvre en défense ! En 21 minutes, il compile 19 points, 8 rebonds, 3 contres et 2 interceptions. Il coupe les lignes de passe, il a un super timing sous le cercle, il relance vite les ballons, et il est même à la conclusion des contre-attaques. Il est partout.

✅Jalen Smith. C’est à peu près le seul Pacer qui surnage. Depuis son arrivée dans l’Indiana, il a des choses à prouver et il est ultra-actif.

⛔Tyrese Haliburton. Il n’y a rien à sauver chez les titulaires, mais l’ancien arrière des Kings est peut-être le plus décevant. Manque de pression en défense, manque de rythme en attaque… Un match sans, et c’est rare chez lui depuis qu’il a rejoint les Pacers.

LA SUITE

Indiana (23-47) : déplacement vendredi à Houston

Memphis (48-22) : suite du « road trip » vendredi avec la visite annuelle d’Atlanta