Le MVP de la nuit | Josh Hart, l’éruption inattendue

En pleine opération « tanking », les Blazers prenaient fessée sur fessée depuis le All-Star Break, alors qu’une bonne partie de l’équipe est à l’infirmerie puisque le club ne joue plus rien cette saison.

Mais face aux Wizards, Josh Hart avait décidé que Portland ne subirait pas une humiliation de plus.

L’ancien des Pelicans s’est ainsi démené pour réussir son record en carrière (44 points à 15/21 au tir, dont 6/9 de loin), 8 rebonds, 6 passes et 4 interceptions. Certes, la défense des Wizards ne répond plus mais la performance est bluffante, avec un +22 au +/- pour confirmer toute l’influence de l’arrière/ailier.

Forcément, la jeune troupe des Blazers était ravie après cette victoire cathartique, la première depuis un mois (le 16 février) pour Portland. Après le match, les turbines des statisticiens ont d’ailleurs tourné pour mettre en avant que Josh Hart était le premier joueur de l’histoire NBA à compiler plus de 40 points, 6 rebonds, 6 passes, 6 tirs à 3-points réussis et 4 interceptions à plus de 70% de réussite au tir. De quoi amuser le héros du jour…

« Je ne suis pas une première option au scoring. Je ne suis même pas une deuxième option. Je dirais que je suis une deuxième option et demi »

« Qu’est-ce qu’ils peuvent sortir comme merde de leur cul (sic) » a-t-il ainsi rigolé sur cette performance à six critères. « J’imagine qu’ils vont aussi parler du fait que le match était un samedi, à Portland et des trucs du genre. Ça doit être cool et j’espère que personne d’autre ne fera plus jamais ça pour que je puisse dire que je suis le seul dans l’histoire de la NBA à avoir fait ce truc, avec ces sept (six) stats. C’est cool. Je vais devoir mettre tout ça sur une petite carte où il y aura marqué : ‘Hey, je suis Josh Hart’. »

Très en forme devant les micros comme sur le parquet, Josh Hart a aussi expliqué qu’il aurait « aimé atteindre les 50 points. Je ne sais pas quand je réussirai un autre match de ce genre. Mais je suis heureux. Je suis heureux de finir avec 44, j’ai fait une Barack Obama (qui était le 44e président des Etats-Unis). J’aurais aimé avoir plus de tirs pour tester ma main chaude. J’aurais shooté depuis le logo. J’aurais tiré comme Dame. »

Si Josh Hart a également plaisanté sur le fait qu’il aurait pu atteindre les 50 points si Trenton Watford lui avait davantage donné la balle, il sait aussi que son rôle n’est pas d’atteindre ces hauteurs.

« Je ne suis pas une première option au scoring », confirme-t-il. « Je ne suis même pas une deuxième option. Je dirais que je suis une deuxième option et demi. Je connais mon rôle, je connais ma niche dans la ligue. »

Celle d’un guerrier, qui ne rechigne pas à faire le sale boulot. Mais s’il peut aussi faire des cartons offensifs de temps en temps…