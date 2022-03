Depuis le All-Star Break, Portland prend fessée sur fessée

Depuis le All-Star Break, les Lakers n’ont gagné qu’un match sur sept, et une seule franchise fait pire. Il s’agit de Portland. La franchise, longtemps en course pour le « play-in », a lâché prise, et les joueurs de Chauncey Billups restent sur six revers d’affilée ! Mais le plus inquiétant, c’est la manière puisque depuis la reprise, ils s’inclinent en moyenne de 32.3 points !

Sur une série de six matches, c’est du jamais vu avec un différentiel de 194 points. L’ancien record appartenait au Thunder avec un différentiel de 171 points, enchaîné la saison passée. Cette nuit, Portland s’est incliné de 38 points face au Jazz. Le match d’avant, ils en avaient pris 43 face aux Wolves.

« Cela ne m’inquiète pas car je pense que nos gars ont un projet plus important que ça » assure ainsi Chauncey Billups. « On a beaucoup de joueurs vraiment jeunes qui essaient de prouver qu’ils ont leur place en NBA. Que ce soit une victoire, un nul ou une défaite, ils savent qu’ils sont évalués chaque soir. »

Le cinq majeur est à l’infirmerie…

Le plus fou, c’est que Portland venait d’enchaîner quatre victoires de suite avant le All-Star Game, dont une face aux Grizzlies et une autre contre les Bucks. Mais voilà, Jusuf Nurkic a été placé à l’infirmerie, où il a retrouvé Damian Lillard, Nassir Little et Cody Zeller. Puis il y a été rejoint par Anfernee Simons, Eric Bledsoe et Justise Winslow, et depuis c’est le tanking la débandade.

Dans ces conditions, le cinq de départ a des allures de « Summer League » ou de G-League. Cette nuit, aux côtés de Josh Hart, on trouvait CJ Elleby, Brandon Williams, Elijah Hughes et Drew Eubanks.

« On donne tout ce qu’on a » assure Trendon Watford, le sixième homme actuel. « La dernière fois, on a eu le sentiment de ne pas le faire. Mais ce soir, j’ai trouvé qu’on avait fait du meilleur boulot, même si on peut clairement faire mieux. C’est difficile de garder la tête haute, mais on est jeunes et on va se battre. »

Désormais 11e, Portland a perdu sa place « virtuelle » au « play-in », au profit des Pelicans, et à ce rythme, ils vont rapidement se rapprocher des toutes dernières places. Mais c’est sans doute le souhait des dirigeants.