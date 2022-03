Des Lakers plus bas que terre

On ne sait pas qui est le plus abattu ce matin entre un supporter du PSG et un fan des Lakers… Pendant que les coéquipiers de Kylian Mbappé sombraient à Madrid, les partenaires de LeBron James s’inclinaient sur le parquet du dernier de la conférence Ouest. Pourtant, le « King » a signé un triple-double et Russell Westbrook a réalisé l’une de ses meilleures performances de la saison. Mais les Lakers ont oublié le mot « défense » et ils ont encaissé 139 points face aux Rockets, derniers de la NBA avant la rencontre.

Certes, c’est après prolongation, mais les voilà à neuf matches sous les 50%. Heureusement pour eux, tous les poursuivants ont perdu, qu’il s’agisse des Pelicans, des Blazers ou encore des Spurs.

« Nous avons quelque peu cafouillé notre basket et ils ont joué avec confiance tout au long de la soirée » regrette Russell Westbrook. « Nous avons encaissé 32 et 36 points dans les premier et deuxième quarts-temps, ça fait beaucoup. Des gars qui ne mettent pas habituellement des 3-points ou quoi que ce soit d’autre, ont mis dedans ».

Le « small ball » ne marche pas sur la durée

Malgré une défense restée aux vestiaires ou à Los Angeles, les Lakers ont eu la balle de match. LeBron James part au drive, mais orienté ligne de fond, il préfère servir Carmelo Anthony qui loupe la cible. La prolongation est alors à sens unique avec un 7 sur 8 aux tirs pour Houston, dont un 5 sur 5 à 3-points. D’un côté des Rockets enthousiastes, de l’autre des Lakers suffisants, persuadés que l’expérience fera la différence.

« Les adversaires se défoncent, ils jouent les Lakers » rappelle Russell Westbrook. « Comme vous l’avez vu, quand ils jouent les Lakers, les gars élèvent leur niveau de jeu. C’est important pour eux. »

Ce que Russell Westbrook oublie de dire, c’est que Frank Vogel a choisi d’insister sur le « small ball » avec LeBron James ou Carmelo Anthony qui se partage le poste 5. Cela peut marcher sur quelques séquences mais sur la durée d’un match, c’est clairement un point faible, et les Rockets ont inscrit 62 points dans la raquette. Qui protège le cercle dans cette configuration ? À 37 ans passés, LeBron comme Melo découvrent un nouveau rôle.

« Gamins, on n’avait pas de gars de 2m13 dans mon quartier » se marre pourtant Melo à propos de son déplacement sous les panneaux. « C’est un peu différent… Jouer contre ce type de joueurs, c’est beaucoup de travail. Il faut être plus intelligent dans les systèmes et en défense. On ne peut pas jouer de la même façon, et il faut d’essayer d’utiliser son intelligence contre des joueurs de 2m13. »

Comment reste soudés jusqu’au bout ?

Pour ne rien arranger, LeBron James est touché au genou, mais il répète que s’il est sur le terrain, c’est qu’il peut jouer et il n’a aucunement l’intention de baisser les bras.

« Peu importe ce que j’ai, je serai sans doute sur le terrain. Peu importe qu’on soit neuf matches sous les 50% ou 9 matches au-dessus des 50%. Tout dépend des sensations au niveau du genou. Ma passion pour le basket et ma manière de jouer ne sont pas liées à notre bilan ou des choses comme ça. Je ne suis pas comme ça. »

Finalement, que faut-il faire pour sauver la saison alors que l’équipe passera, au mieux, par le « play-in » ?

« Il faut essayer de faire en sorte que tout le monde reste soudés au milieu de tout ça » conclut Russell Westbrook. « Parce qu’on subit beaucoup de choses collectivement, et c’est facile de se désunir et de ne plus avoir confiance les uns les autres. »