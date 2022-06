Les lieutenants des Bucks résistent au vaillant collectif des Suns

Après avoir donné une leçon aux Bucks dans l’Arizona avant le All-Star Break, les Suns se rendent dans le Wisconsin pour le deuxième remake des dernières Finals en saison régulière. Mais les circonstances sont assez différentes puisque Chris Paul, touché à la main, et Devin Booker, dans le protocole Covid, ne sont pas là.

Peu importe car les troupes de Monty Williams sont extrêmement solides. Portés par une grosse adresse de loin, Jae Crowder et compagnie prennent même le meilleur départ, Giannis Antetokounmpo profitant de la moindre possibilité de jeu rapide pour rester au contact. Sauf que Jrue Holiday n’est pas bien réveillé, et le meneur des Bucks gâche des possessions en tentant des passes trop compliquées qui offrent des points faciles à ses adversaires.

Avec Cameron Payne toujours aussi vif sur son premier pas, un Landry Shamet adroit et un Deandre Ayton qui continue de faire mouche à mi-distance, les Suns font même l’écart (45-55) mais Khris Middleton arrive au soutien de Giannis Antetokounmpo, les deux hommes pointant à 17 points chacun à la mi-temps (60-63).

Le collectif de Phoenix ne craque pourtant pas au retour des vestiaires, et la victoire est à portée de main, surtout que le « Greek Freak » récolte assez rapidement sa 4e faute, et que Cam Payne est intenable.

Le problème, c’est que Jrue Holiday, à l’envers jusque-là et qui avait bien du mal à imposer sa puissance à ses adversaires, va finalement passer sa frustration sur les Suns. Il permet d’abord à son équipe de passer en tête (91-90) à la fin du troisième quart-temps, puis il continue sur sa lancée dans le quatrième quart-temps. Giannis Antetokounmpo toujours plombé par les fautes, mais quand même auteur d’un énorme contre sur Cameron Payne, c’est Khris Middleton qui accompagne son meneur pour finalement faire plier ces vaillants Suns, dans le coup jusqu’au bout grâce au réveil tardif de Mikal Bridges mais qui étaient un peu court dans le « money time ».

CE QU’IL FAUT RETENIR

– La grosse adresse générale. Très beau match, dans lequel les défenses ont été bien meilleures que ce que le score laisse penser. Il faut dire que les deux équipes ont rivalisé d’adresse, avec notamment 45% de réussite à 3-points pour les Suns (14/31) et 47% pour les Bucks (15/32).

– Les lieutenants prennent le relais. C’était attendu pour les Suns, où les lieutenants habituels doivent compenser l’absence de Chris Paul et Devin Booker. Pour les Bucks, ce sont les problèmes de fautes de Giannis Antetokounmpo qui ont forcé Jrue Holiday et Khris Middleton à prendre les choses en main. Ils sont d’ailleurs la troisième paire de coéquipiers à marquer chacun 15 points dans le quatrième quart-temps d’un match sur les 25 dernières années, rejoignant Kevin Durant et Kyrie Irving en 2020, ainsi que Kobe Bryant et Lamar Odom en 2011.

– Des joueurs aux deux visages. Beaucoup de protagonistes ont connu un match particulièrement contrasté. Auteur de 17 points à 8/9 en première mi-temps, Giannis Antetokounmpo n’a ainsi inscrit que 2 points (0/4) après la pause. Ce fut l’inverse pour Jrue Holiday, auteur de 3 points à 1/4 en première mi-temps mais 21 points à 6/9 en deuxième, et on peut également rajouter Landry Shamet ou Mikal Bridges parmi les Janus de la soirée.

TOPS/FLOPS

✅ Khris Middleton. C’est peut-être Jrue Holiday qui a fait basculer le match en dirigeant sa frustration contre les arbitres sur les Suns, mais Khris Middleton a été le Buck le plus constant. Tranquillement, il finit avec 44 points à 16/27 au tir, 8 rebonds et 5 passes décisives.

✅ Cameron Payne. Même s’il s’est fait attraper par Giannis Antetokounmpo, sa capacité à déborder ses adversaires est impressionnante. Il n’a forcément pas la maîtrise de Chris Paul, et ça a pénalisé les Suns dans le « money time », mais il a été le moteur de son équipe toute la soirée, et il a fait mal aux Bucks.

✅ Serge Ibaka. 14 points, 10 rebonds et 2 contres en 22 minutes, en sortie de banc. « Iblocka » a de beaux restes et il a fait du bien face aux grands (Ayton, McGee, Biyombo…) adverses.

⛔ Le manque de présence au rebond des Suns. Comme lors des dernières Finals, Phoenix a manqué de répondant sous le cercle face à Milwaukee, en particulier dans la lutte au rebond. Les Bucks ont ainsi gagné cette bataille 48-27, avec notamment 14 rebonds offensifs. Des « seconde chance » qui pèsent au final.

LA SUITE

Milwaukee (40-25) : les Bucks peuvent enchaîner une cinquième victoire de suite à Oklahoma City, mardi soir

Phoenix (51-13) : « back-to-back » à Orlando puis Miami, mardi et mercredi