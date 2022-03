La scène est digne d’un match de football lorsqu’il s’agit de tirer un pénalty. En milieu de semaine, lors du déplacement du Jazz à Houston, Mike Conley s’apprêtait à shooter le lancer-franc d’une faute technique à l’entame du quatrième quart-temps. Quelques secondes plus tôt, il avait obtenu une faute de Garrison Mathews, sur une pénétration. L’arrière des Rockets avait un peu trop affiché son mécontentement auprès des arbitres.

Pas la plus intelligente des réactions car la séquence était susceptible de coûter trois points (la technique et les lancers liés à la faute régulière) à son équipe. Ce lancer-franc de faute technique, Mike Conley, l’un des plus adroits de l’équipe (83%), a préféré le céder à son partenaire, Rudy Gay.

« Il s’est approché et a dit : ‘J’ai besoin d’en mettre un’ », a rapporté le meneur, en décrivant son coéquipier sur le moment comme un « joueur qui avait besoin d’une opportunité de voir la balle rentrer quand tu as raté quelques tirs et que tu as besoin de retrouver un rythme. »

Rudy Gay était en effet dans le dur à ce stade avec seulement deux points inscrits et un tir converti sur six tentatives. Alors Mike Conley a offert à son coéquipier, avec lequel il avait également joué aux Grizzlies, une occasion de se remettre dedans. En l’avertissement toutefois : « Ne le rate pas. J’ai dit : ‘Je te comprends, mon frère. Vas-y et fais-le’. S’il le manquait, j’allais lui faire vivre un enfer. »

L’ailier ne l’a pas raté tandis que le meneur devait se contenter d’un 1/2 pour son passage sur la ligne dans la foulée, pour donner 12 points d’avance au Jazz. Utah a finalement dû batailler jusqu’à la prolongation pour l’emporter et Rudy Gay n’a pas vraiment trouvé son rythme après cet épisode.

Il s’est contenté de 3 points inscrits (1/7) et 2 rebonds en 13 minutes. Une petite production symptomatique de sa baisse de régime actuelle. Depuis le All-Star Break, le vétéran tourne à moins de trois points de moyenne avec un pourcentage infâme de 12% de réussite aux tirs.