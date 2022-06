Le Jazz se fait très peur à Houston

Troisième victoire de suite du Jazz, qui reste au contact des Warriors et des Grizzlies, mais que ce fut compliqué puisque les coéquipiers de Donovan Mitchell s’imposent 132-127 à Houston après prolongation ! Ils menaient pourtant de 14 points à six minutes de la fin, mais les jeunes Rockets ont tout lâché, et c’est Christian Wood qui a arraché la prolongation sur un 3-points compliqué au buzzer (117-117).

Les Rockets ont terminé le quart-temps sur un 12-2, et ils enchaînent sur un 4-0 à coup de lancers-francs (121-117). On pense que le Jazz en a pris un coup au moral, mais Donovan Mitchell sort le très grand jeu. Le panier plus le And-1, puis un 3-points, et voilà comment Utah repasse devant. Derrière, Kevin Porter Jr. lui répond aussi avec un panier avec la faute pour redonner l’avantage à Houston (124-123).

Le Toyota Center vibre comme rarement cette saison, et c’est Mike Conley qui va jouer les climatiseurs. Son premier 3-points en fin de possession fait déjà très mal. Le second, dans le corner, sur un super décalage de Mitchell, assomme carrément les Rockets (129-124). Il reste moins de 80 secondes, et les Rockets ne s’en remettront pas. Victoire finale du Jazz (132-127) après s’être fait une grosse frayeur. C’est la 9e victoire en dix matches.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Rudy Gobert en mode Shaq. Auteur d’un gros double-double, le Français termine avec 10 dunks ! C’est un nouveau record pour lui, et c’est tout proche du record du Shaq, 11 dunks réalisés à trois reprises.

– Le caractère des Rockets. Onzième défaite de suite de Houston, mais Stephen Silas était fier du comeback de ses joueurs. Ils ont compté jusqu’à 18 points de retard après un coup de chaud du Jazz (11 tirs de suite réussis !), mais ils se sont accrochés, et ils ont fini le 4e quart-temps sur un 12-2 pour arracher la prolongation. « Cette équipe a beaucoup de caractère. Elle se bat, elle s’accroche et on apprend. C’est malheureux de perdre le match, mais c’est vraiment la seule chose triste de la soirée. »

TOPS/FLOPS

✅ Le duo Mitchell/Conley. Ils ont pris le match en main dans la prolongation alors que Houston semblait avoir fait le plus difficile. Donovan Mitchell plante six de ses 37 points puis délivre des caviars pour Mike Conley qui plante neuf points dans la prolongation. L’arrière All-Star réalise 10 passes décisives, son meilleur total de la saison. Sa première mi-temps est quasi parfaite.

✅ Rudy Gobert. 27 points, 17 rebonds et donc 10 dunks pour le Français. Les Rockets n’avaient aucune solution pour le freiner, et notamment dans le 3e quart-temps où le meilleur défenseur de l’année leur a marché dessus. Quand Donovan Mitchell pense à le servir, le Jazz est une toute autre équipe.

✅ Jalen Green. Quelle facilité quand il arrête de se compliquer la vie et de forcer ses tirs… Un vrai régal par sa vitesse et son talent individuel. C’est lorsqu’il est rappelé sur le banc que le Jazz fait le break pour prendre 18 points d’avance.

✅ Christian Wood. Même s’il a été en difficulté face à Rudy Gobert, Christian Wood a été au four et au moulin, et on retiendra ses prises de risque en fin de 4e quart-temps. C’est lui qui signe cinq points de suite pour ramener Houston à -1. Et c’est lui qui égalise avec ce 3-points à la sirène.

⛔ Alperen Sengun. Soirée très compliquée pour le Turc. Son entrée en jeu en première mi-temps est très correcte avec de la hargne pour aller chercher un rebond offensif ou voler un ballon. Mais en deuxième mi-temps, il explose dans l’impact, et enchaîne plusieurs tirs lointains compliqués. Les fautes s’enchaînent, et il termine avec six fautes pour un vilain 0 sur 6 aux tirs.

LA SUITE

Utah (39-22) : déplacement compliqué vendredi à la Nouvelle Orléans.

Houston (15-47) : vendredi, les Rockets rendent visite aux Nuggets.