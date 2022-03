Russell Westbrook : « Mon rôle évolue tous les soirs »

« On a parlé de toutes les possibilités. » Avec ces quelques mots, qu’il a répétés, Frank Vogel a indiqué que les Lakers envisageaient de faire sortir Russell Westbrook du banc. Cette issue, que le meneur n’a jamais connu en 14 ans de carrière (sauf quelques matches durant son année rookie), est sur la table alors que les Clippers viennent de « sweeper » les Lakers la nuit dernière.

Les Lakers ont ainsi perdu 11 de leurs 14 dernières sorties et les regards accusateurs se tournent à nouveau vers Russell Westbrook, auteur cette nuit de 17 points (7/16), 8 rebonds et 3 passes.

« Mon rôle et ce que je fais évolue tous les soirs, met-il en avant pour expliquer ses performances en dent de scie cette saison. Alors j’essaie juste de l’intégrer et, au fur et à mesure que je joue, d’être capable d’en profiter pour d’aider mon équipe. »

Le meneur, qui s’est agacé lorsqu’un journaliste lui a demandé si cette saison répondait à ses attentes (répondant qu’il n’avait pas d’attente…), exagère sans doute un peu sur la récurrence de l’évolution de son rôle. Mais le voir sortir du banc constituerait une nouvelle étape dans son utilisation par les Lakers.

Malgré ces interrogations en cours, alors qu’il ne reste plus que 20 matches à disputer, l’intéressé assure que ses attentes et sa position sont « toujours les mêmes. Je ne suis pas un lâcheur. Ce n’est pas dans mes gènes. Je n’abandonne pas, peu importe ce qui se passe. Je vais me battre jusqu’au bout, et si ça ne marche pas, c’est cool aussi. Je peux faire avec. Mais je n’abandonnerai jamais ou ne céderai pas à cause d’une petite difficulté qui a lieu à cette époque de l’année. »

Même discours volontariste, déjà entendu de la part de LeBron James, chez Frank Vogel : « Il n’y a pas de renoncement de notre part. On va continuer à persister. On essaye de s’adapter et de trouver des moyens de gagner en l’absence d’Anthony (Davis). On ne l’a pas encore trouvé mais on est en capacité d’y arriver. »

De son côté, le coach d’en face, Tyronn Lue, pense que les Lakers sont l’équipe qui a dû le plus changer de cinq de départ depuis le début de la saison.

« À essayer de trouver comment ils veulent jouer, petit ou grand, quand AD est de retour ou absent, quand Bron était absent. Donc c’est difficile. Mais au moment des playoffs ou du « play-in », je vous garantis qu’on ne voudra pas les affronter à la huitième place ou à n’importe quelle place. »