Une victoire renversante et capitale pour les Bucks

Plus les jours passent, plus la montée en puissance des Bucks se fait attendre. Actuellement à la 4e place de la conférence Est (38 victoires — 25 défaites), à trois matchs de la première, les champions en titre peinent pour le moment à lancer véritablement leur saison, alors que les playoffs approchent à grands pas.

En effet, entre blessures successives de leurs meilleurs éléments (dont celle longue durée de Brook Lopez), irrégularité dans leurs résultats collectifs (aucune série de cinq victoires d’affilée en 2022) et défense bien plus permissive que par le passé (109.6 points encaissés sur 100 possessions, la 13e meilleure de la ligue), les hommes de Mike Budenholzer vivent un exercice 2021/22 étonnant et mitigé.

Mais les joueurs de Milwaukee pourraient peut-être avoir enfin lancé leur saison ce mercredi soir, grâce à un succès renversant, et potentiellement référence, face au leader de l’Est : Miami. Autrement dit l’une des équipes rivales de la franchise du Wisconsin, qui restait sur neuf victoires en dix matchs.

Le « Big Three » a tenu son rang

Longtemps mis en difficulté par le Heat en deuxième mi-temps, malgré un bon démarrage, les Bucks n’ont jamais cessé de se battre. Même quand ils étaient encore menés de 14 points (113-99), à six minutes de la fin…

« [Cette victoire] nous donne confiance en nous », lançait l’ailier All-Star, auteur de 26 points (dont 21 en première mi-temps). « Peu importe de combien de points nous sommes menés, notre défense va toujours nous donner une chance de gagner, tant que nous jouons dur et que nous nous battons. C’était une victoire importante pour nous, nous en avions besoin. Nous étions menés de 14 points et nous sommes revenus au score, nous avons trouvé l’énergie pour recoller. »

Si Khris Middleton s’est chargé de porter offensivement les champions en titre en première période, ces derniers s’en sont ensuite remis à Jrue Holiday (25 points, 6 rebonds, 11 passes) et Giannis Antetokounmpo (28 points, 17 rebonds, 5 passes) après la pause. Preuve que ce « Big Three » est probablement le meilleur de NBA, à l’heure actuelle.

« Khris [Middleton] a été vraiment bon en première mi-temps, il était dans un très bon rythme », analysait après coup Mike Budenholzer, également satisfait d’avoir vu ses hommes limiter Jimmy Butler à 6 points (et 2/14 aux tirs). « Jrue [Holiday] alternait bien entre jeu intérieur et jeu extérieur, il a eu une séquence où il était vraiment bon et où nous nous en sommes remis à lui. Quant à Giannis [Antetokounmpo], il a trouvé un moyen de terminer fort, avec une grosse deuxième mi-temps. Voilà ce qui est beau avec ces trois joueurs : ils peuvent se relayer. »

Et Giannis Antetokounmpo, qui retrouvait là l’une des franchises qui le défend le mieux, ne pouvait que confirmer : « Quand le ballon est entre nos mains et que nous prenons de bonnes décisions, nous sommes difficiles à battre », estimait-il ainsi, en référence à ce « Big Three » qui a inscrit les 9 derniers points de l’équipe.

Jrue Holiday joue les sauveurs

Pour autant, malgré son statut de double MVP et de MVP des Finals en titre, le « Greek Freak » n’est pas celui qui a directement fait gagner Milwaukee, la nuit dernière. Laissant cet honneur à Jrue Holiday, auteur du panier de la gagne à 1.9 seconde de la fin, pour valider un surprenant « comeback » !

« Quand j’ai attrapé la balle et que tout le monde est resté sur son joueur, ça m’a offert un un-contre-un face à Gabe Vincent et je me devais d’aller attaquer le cercle », expliquait le meneur, concernant cette ultime action. « Je savais aussi que, si je ratais mon tir, quelqu’un aurait capté le rebond offensif, probablement Giannis [Antetokounmpo]. L’objectif était de tenter ma chance rapidement, pour avoir suffisamment de temps pour retenter quelque chose si je manquais mon shoot. »

Spontanément, Jrue Holiday a donc assumé ses responsabilités dans le « money-time », tandis que personne chez les Bucks ne doutait de lui et de sa capacité à convertir ce « game winner », qui a fait exploser le Fiserv Forum.

« C’est l’un des joueurs les plus difficiles à arrêter quand il part en dribble », jugeait à ce sujet Khris Middleton. « Il est tellement doué pour aller dans la peinture, créer du jeu et terminer les actions. Nous avons décidé de ne pas prendre de temps-mort à ce moment-là et nous savions que Jrue [Holiday] hériterait du ballon, compte tenu de la façon dont nous étions disposés sur le terrain. Nous lui avons laissé de l’espace et nous l’avons laissé créer, pour qu’il puisse réussir ce panier décisif et pour qu’il nous fasse gagner. Il a été génial. »

Tout n’a évidemment pas été parfait pour les champions en titre, notamment lorsqu’il leur a fallu défendre la ligne à 3-pts (21/44 de loin, pour Miami) ou s’opposer au banc floridien (52 points, contre 17 pour celui de Milwaukee), mais nul doute que ce succès saura booster la confiance de tout un groupe. De bon augure avant d’affronter Chicago, Phoenix, Atlanta, Golden State ou encore Utah, dans les dix prochains jours…