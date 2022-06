Jrue Holiday et les Bucks terrassent le Heat dans les ultimes secondes

C’est une affiche XXL entre deux mastodontes de la conférence Est que le Fiserv Forum de Milwaukee accueillait. Leader de l’Est, le Heat se déplaçait chez le champion en titre, et la qualité de la rencontre a été largement à la hauteur des espérances. Les deux équipes ont livré un spectacle fantastique, au terme duquel les locaux sont sortis vainqueurs après un quatrième quart-temps rocambolesque.

Il y a d’abord une première mi-temps équilibrée : Milwaukee remporte le premier quart-temps 36-28, Miami remporte le second 38-28, et le Heat pointe seulement à +2 à la mi-temps (66-64). Comme bien souvent cette saison pour la troupe de Floride, c’est Tyler Herro qui mène la charge en attaque, tandis que les Bucks peuvent compter sur une marque globalement bien répartie entre Giannis Antetokounmpo, Khris Middleton et Jrue Holiday.

La seconde mi-temps démarre par une dynamique similaire : les deux formations se tiennent dans un mouchoir de poche, avec un troisième quart-temps très disputé (31-29 Miami). Après 36 minutes, Miami n’est qu’à +4 (97-93). Avant de prendre le large au début du dernier quart-temps, avec le premier vrai break de la rencontre : grâce à Tyler Herro et Bam Adebayo, puis par deux tirs primés consécutifs de Gabe Vincent, Miami climatise le Fiserv Forum et passe à +14 (113-99) ! Il reste à ce moment seulement cinq minutes à jouer, et alors que les Bucks semblent condamnés à céder sur leur parquet, l’impensable se produit.

Après un temps-mort, les hommes de Mike Budenholzer enclenchent un furieux comeback : un 19-6 pour revenir, à une quinzaine de secondes du buzzer final, à -1 (119-118) ! En réaction, le Heat prend logiquement aussi un temps-mort, mais perd ensuite la possession du ballon, sur un entre-deux entre Jimmy Butler et Giannis, remporté par le « Greek Freak ». Le Grec confie le cuir à Jrue Holiday, qui remonte tranquillement le terrain jusqu’à la ligne des 3-points adverse, et décide de jouer son 1-contre-1 face à Gabe Vincent.

Le joueur du Heat perd l’équilibre face à la puissance du « drive » de son vis-à-vis des Bucks, qui n’a plus qu’à déposer le ballon sur la planche, pour un « game-winner » qui ponctue un « comeback » de 14 points (120-119). Milwaukee signe une victoire référence sur son parquet et se rapproche de la deuxième place de la conférence Est.

CE QU’IL FAUT RETENIR

– Un 21-6 pour conclure la rencontre. Alors que le Heat menait 113-99 à cinq minutes de la fin du match, les Bucks ont complètement inversé la tendance par la suite, infligeant un 21-6 à leurs adversaires pour un parfait « hold-up » sur leur parquet. Apathique offensivement durant la fin de match, le Heat va nourrir des regrets, bien qu’il conserve la première place de l’Est, malgré la défaite.

– Brandon Jennings était de la partie ! L’ancien meneur des Bucks était présent dans la salle, comme c’est le cas de temps à autres depuis les derniers playoffs. Toujours attaché à la franchise de ses débuts, il était ravi, comme toute la salle, de la victoire rocambolesque des Bucks, et semble bien parti pour faire des apparitions de plus en plus régulières au Fiserv Forum à l’avenir.

TOPS/FLOPS

✅ Tyler Herro. En sortie de banc, comme d’habitude, l’arrière du Heat a brillé : 30 points (11/21), 7 rebonds et 5 passes. Meilleur marqueur du match, il a cependant perdu deux ballons ô combien importants dans le « money-time » (5 pertes de balles au total). Dans l’ensemble, il livre quand même une superbe performance, digne du favori au trophée de sixième l’homme qu’il est cette saison.

✅ Bam Adebayo. Malgré la défaite, le pivot du Heat s’offre une belle feuille de stats : 18 points (8/17), 12 rebonds, 4 passes et 2 interceptions. Avec Tyler Herro, il a porté son équipe tout au long de la rencontre, avant d’assister, impuissant, à la « remontada » adverse en fin de partie.

✅ Le « Big Three » des Bucks. Seuls joueurs de leur équipe à dépasser les 20 points, Giannis Antetokounmpo (28 points, 17 rebonds, 5 passes), Jrue Holiday (25 points, 6 rebonds, 11 passes) et Khris Middleton (26 points, 4 rebonds, 3 passes) ont guidé Milwaukee vers une victoire de prestige. Solides tout au long du match, ils ont passé la cinquième vitesse dans le quatrième quart-temps, au moment du comeback, avec chacun une action importante. Middleton avec un tir primé pour revenir à 119-118, le « Greek Freak » avec un entre-deux décisif remporté face à Jimmy Butler, puis Holiday avec le tir de la gagne qui suit, quelques secondes plus tard. Les Bucks ont de la ressource quand ce trio se met au diapason.

⛔️ Jimmy Butler. Dure soirée pour l’ailier All-Star : malgré 35 minutes passées sur le terrain, il termine avec 6 points (2/14), et seulement 3 points et une passe. Fantomatique dans le jeu du Heat, il a laissé Tyler Herro et Bam Adebayo s’occuper de tout en attaque. Malheureusement pour lui, ce match manqué était bien parti pour être anecdotique puisque Miami semblait se diriger vers une victoire tranquille. Mais les Bucks avaient d’autres plans en tête…

LA SUITE

Milwaukee (38-25) : court déplacement à Chicago, vendredi

Miami (41-22) : « back-to-back » ce soir, à Brooklyn