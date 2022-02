Zach LaVine salue le travail de recrutement des dirigeants des Bulls

L’an passé, Zach LaVine était l’unique représentant des Bulls au All-Star Weekend. Pour l’édition 2022, ils étaient deux à l’accompagner : DeMar DeRozan, All-Star comme lui, et Ayo Dosunmu, convié au « Rising Stars ». « Cela montre la progression de la franchise. On va dans la bonne direction et on est évidemment tous ici pour une raison », commente l’arrière des Bulls.

Ce dernier, avec plus de 27 points de moyenne la saison dernière, était le soliste d’une équipe médiocre. Équipe qui a commencé à se transformer en mars 2021 avec l’arrivée de Nikola Vucevic. Les Bulls ont ensuite multiplié les bonnes opérations durant l’intersaison pour mettre la main sur DeMar DeRozan, Lonzo Ball et Alex Caruso.

Plus récemment, Chicago a récupéré un intérieur susceptible de venir épauler Nikola Vucevic, en la personne de Tristan Thompson, avec qui Zach LaVine a déjà pu échanger. « Il va beaucoup apporter. C’est un joueur de plus d’expérience, un joueur qui a remporté le titre, qui a déjà participé à ces matchs et qui peut nous aider dans ces situations », énumère l’arrière.

Celui-ci en profite pour saluer le travail de recrutement d’Arturas Karnisovas, le vice-président, et de Marc Eversley, le GM de la franchise. « Ils ont confiance en moi, en DeMar, en ce groupe. Cela signifie beaucoup, par rapport à la dernière année de mon contrat, qu’ils mettent une équipe autour de nous susceptible d’être compétitive. »

« Le meilleur duo de la ligue »

Le deuxième meilleur marqueur de l’équipe considère que ses dirigeants font ce qu’il faut pour améliorer l’équipe. Et ainsi permettre aux Bulls « d’être compétitifs et de faire de notre mieux pour atteindre nos objectifs de titre ».

Ce changement soudain de statut de la franchise de l’Illinois tient pour beaucoup à l’arrivée de DeMar DeRozan, auteur, à 32 ans, de son meilleur exercice en carrière. L’ancien joueur des Spurs a déjà eu l’occasion d’aller loin en playoffs, là où Zach LaVine n’a jamais été au-delà de la saison régulière.

Un joueur « qui a vécu, contrairement à nous, ces situations au plus haut niveau dans ces matchs importants. Il a participé aux finales de conférence Est à plusieurs reprises et a connu des moments importants. Son calme a toujours aidé l’équipe. Il a toujours été l’un des joueurs les plus respectés de la ligue, que ce soit par les joueurs ou les connaisseurs. Cette année, il passe sur le réseau national et montre à quel point il est bon et combien il a bossé sur son jeu. »

L’ancienne vedette des Raptors tourne ainsi à plus de 28 points de moyenne, alors que Zach LaVine en marque un peu moins de 25 chaque soir. Les deux hommes affichent ainsi la meilleure moyenne de points parmi les duos de la ligue.

« Je crois qu’on est le meilleur duo de la ligue aujourd’hui », juge l’ancien Wolf. « Je le pense personnellement par rapport au classement et à notre niveau de jeu. On a démarré l’année avec des discours divergents de certains sur nous, on a prouvé (qu’ils avaient tort). On va continuer de grandir et de progresser. »