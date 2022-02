Un été capital pour Zach LaVine

On ne peut pas nier la constance de Zach LaVine. Depuis quelques mois, et avec la perspective d’être libre en 2022, l’arrière de Chicago a gardé le même discours s’agissant de son prochain contrat à négocier : être payé au mérite.

« Je veux ce que je mérite », a-t-il répété encore et encore. Si bien qu’à quelques mois de l’échéance, il n’a pas changé d’avis et espère toujours décrocher un contrat maximum.

« La free agency sera un grand moment pour moi », assure-t-il à Yahoo! Sports. « Je suis enthousiaste par rapport à notre saison avec Chicago. Je pense qu’on a ce qu’on mérite par rapport à notre niveau et notre équipe. Je me compare à tout le monde à ce niveau-là. On va laisser les choses se faire. Le contrat maximum est-il l’objectif ? Je ne sais pas, mais je dois obtenir ce que je mérite. »

Et si cet été est capital pour Zach LaVine, c’est qu’il aura véritablement le choix de son prochain club, contrairement à 2018 où il avait signé à Sacramento avant que les Bulls ne s’alignent sur l’offre des Californiens (78 millions de dollars sur quatre saisons) et le conservent.

« C’est la première fois où je serai totalement libre », précise l’ancien double vainqueur du concours de dunks. « J’avais été protégé la dernière fois, donc c’est une nouvelle expérience pour moi. Je me souviens de tout. Je sais que les dirigeants ont changé, que les temps ont changé aussi. Je vais laisser mon agent gérer tout ça. »

Il y a quatre ans, Zach LaVine et son agent avaient en effet négocié avec John Paxson et Gar Forman. Les Bulls sont désormais dirigés par Arturas Karnisovas et Marc Eversley et ils savent que l’arrière voudra décrocher un contrat maximum, comme Jayson Tatum, Donovan Mitchell ou Devin Booker ces dernières années.