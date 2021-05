Pour sa prolongation de contrat, Zach LaVine ne fera pas de cadeau aux Bulls

Septième saison dans la NBA pour Zach LaVine et septième saison sans playoffs. Même s’il a réalisé la meilleure saison de sa carrière, l’arrière des Bulls est encore en vacances anticipées et même si Billy Donovan pense déjà à l’exercice 2021/2022, la frustration est sans doute très grande de son côté.

Surtout que le All-Star peut déjà commencer à réfléchir à son avenir. Il sera libre à l’issue de la saison prochaine, mais il a la possibilité de prolonger son contrat dès cet été.

« C’est quelque chose dont on va parler à l’avenir », annonce-t-il à NBC Sports. « J’aime être à Chicago. Je pense que tout le monde connait le business de la NBA, tout peut arriver avec les transferts et autres, mais je laisse les choses se gérer en temps et en heure. »

« Je veux ce que je mérite »

Ces derniers jours, le Chicago Sun Times évoquait la possibilité de voir LaVine ne pas prendre le maximum possible pour laisser des liquidités aux Bulls, afin qu’ils continuent de se renforcer pour enfin se qualifier pour les playoffs. Visiblement, ce n’est pas dans les plans de l’ancien double vainqueur du concours de dunks.

« Je laisse mes performances sur le terrain dicter ce que j’obtiens. Tout le monde veut être payé à sa juste valeur, et quand ce sera mon tour, c’est clairement ce que je veux », explique LaVine. « C’est un business au fond. Je veux ce que je mérite. »

Avec 27.4 points à 50 % de réussite au shoot, 42 % à 3-pts, 5 rebonds et 4.9 passes de moyenne cette saison, et vu les salaires moyens des All-Stars, l’ancien dunkeur de Minnesota peut espérer bien plus que les 19.5 millions de dollars qu’il gagnera l’année prochaine.

Son intérêt, pour toucher le maximum, étant d’attendre encore un an, de finir son contrat puis d’en signer un nouveau (surtout avec Chicago, qui pourra lui proposer le plus d’argent possible). Cela lui laisse également le temps d’observer les prestations des Bulls la saison prochaine et de ne pas s’engager sur le long terme avec une équipe qui serait à nouveau en difficulté pour être compétitive.

« On prend les choses au jour le jour », déclare de son côté Arturas Karnisovas, le vice-président de la franchise. « Il a été un bien meilleur joueur cette saison, il suffit de regarder ses statistiques et son niveau de jeu. On a discuté avec lui de ça lors du dernier entretien de la saison. On va aussi en demander plus aux joueurs car le résultat collectif n’a pas été bon. Il est impatient de relever le défi. »