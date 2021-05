Forcément déçu par l’absence de playoffs, Billy Donovan veut penser au long terme

Durant toute la saison, les Bulls ont été sur la corde raide. Jamais largués mais jamais en excellente position non plus, les troupes de Billy Donovan ont pensé faire la différence, dans la dernière ligne droite, avec l’arrivée de Nikola Vucevic lors de la « trade dealine ».

Le 25 mars dernier, l’intérieur All-Star débarque d’Orlando et comme Chicago est alors à la 10e place, on pense que c’est le (gros) plus qui va permettre d’accrocher une qualification pour le « play-in », voire pour les playoffs. Presque deux mois après, Chicago est en vacances, et c’est donc raté.

« Je suis déçu de ne pas disputer la postseason, mais je pense que ça n’a rien à voir avec les transferts », estime le coach des Bulls à NBC Sports. « Sur le long terme, ça va nous aider. Mais sur le court terme, ça a été un défi et c’est dur de ne pas participer malgré un tel transfert. On a fait venir un joueur pour qu’il soit notre n°1 bis, dans l’instant. Ça n’arrive jamais en NBA. Tout a été bousculé d’un coup. »

Malgré les renforts de Nikola Vucevic et de Daniel Theis, Chicago n’a pas su corriger ses soucis de régularité, qui ont ainsi été aggravés par un groupe changé, qu’il fallait remodeler rapidement. Et l’absence de Zach LaVine, au pire moment, a fini d’achever les derniers espoirs.

« Je pense que les gars, d’après ma vision, ont fait tout ce qu’ils pouvaient pour que ça marche », continue Billy Donovan. « Personne n’a boudé, ils ont tous essayé de gagner. Mais quand on a commencé à bien jouer collectivement, LaVine a eu le Covid-19. L’alchimie a été brisée pendant trois semaines. Est-ce qu’on aurait pu faire les choses différemment, offensivement ou défensivement ? Peut-être. Peut-être pas. Peut-être aussi qu’on n’a pas eu d’entraînements et que c’était trop dur. »

Pour sa première année sur le banc de l’équipe de l’Illinois, l’ancien coach du Thunder a remporté, en 72 matches seulement, plus de parties (31) que lors des trois saisons précédentes (27 en 2018 puis 22 en 2019 et 2020). Les progrès ont été réels à Chicago, même si les problèmes de concentration et de constance demeurent.

« Ce qui est le plus dur à surmonter, c’est le nombre de matches qu’on a laissé filer », assure-t-il. « Certaines rencontres, on avait vraiment une opportunité de les gagner. On n’a pas joué au niveau nécessaire et on a été assez irrégulier. »