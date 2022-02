Les Bulls coupent Alfonzo McKinnie pour faire la place à Tristan Thompson

Au grand jeu des chaises musicales de la NBA, Alfonzo McKinnie a commencé par gagner, avant finalement de perdre. L’ailier était en effet arrivé à Chicago, mi-décembre, en tant que joker médical.

Il avait convaincu avec de bonnes performances et les Bulls lui avaient même offert un contrat jusqu’à la fin de saison. Pour cela, les dirigeants avaient coupé Alize Johnson.

Quelques semaines plus tard, on change les rôles et c’est Alonfzo McKinnie qui est coupé pour laisser la place à un autre joueur. En l’occurrence Tristan Thompson, qui vient d’être libéré de son contrat après son arrivée à Indiana dans le transfert autour de Domantas Sabonis et Tyrese Haliburton.

Comme les Bulls ont retrouvé des forces au fil des semaines, après avoir été durement touchés par le Covid-19 et les blessures, l’ancien de Cleveland ou Golden State avait disparu de la rotation de Billy Donovan depuis un mois.

Thank you and best of luck, Alfonzo. pic.twitter.com/Q2YGtzgSDd — Chicago Bulls (@chicagobulls) February 20, 2022